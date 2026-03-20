Báo Malaysia: Không ngờ thắng tuyển Việt Nam lại là ác mộng kinh hoàng

(VTC News) -

Tờ Berita Harian Online (Malaysia) cho rằng chiến thắng 4-0 của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 từng được xem là bước ngoặt lịch sử, rốt cuộc lại trở thành khởi đầu cho một cơn ác mộng chưa từng có với bóng đá nước này.

"Không ai ngờ rằng khoảnh khắc ngọt ngào của đội tuyển bóng đá quốc gia khi họ đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 lại có thể biến thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với Hổ Malay (biệt danh của đội tuyển Malaysia) và toàn thể người hâm mộ bóng đá trong nước", tờ Berita Harian bình luận.

Theo truyền thông Malaysia, phán quyết của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã khiến cơn ác mộng lên đến đỉnh điểm. (Nguồn: BH Online)

Theo truyền thông Malaysia, trận thắng trên sân Bukit Jalil không chỉ giúp Malaysia chấm dứt chuỗi 11 năm không thể vượt qua Việt Nam, mà còn thắp lên niềm tin mạnh mẽ về tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Bầu không khí cuồng nhiệt khi đó, cùng màn thi đấu đầy thuyết phục của thầy trò HLV Peter Cklamovski, khiến người hâm mộ tin rằng đọi tuyển Malaysia đã thực sự lột xác.

Tờ báo đánh giá cao sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ mang yếu tố nước ngoài như Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Palmero, Irazabal và Hevel. Họ được xem là nhân tố then chốt giúp Malaysia áp đảo hoàn toàn Việt Nam - đội bóng vốn được xem là thế lực hàng đầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tất cả những hào quang đó nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 3 tháng, khi FIFA vào cuộc điều tra và đưa ra án phạt nặng đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng các cầu thủ liên quan vì hành vi làm giả giấy tờ.

Cuộc điều tra của FIFA được tiến hành sau khi có đơn khiếu nại chỉ một ngày sau trận thắng Việt Nam. Kết quả cho thấy các cầu thủ nói trên không đủ điều kiện thi đấu, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng.

Cổ động viên tụ tập biểu tình ôn hoà trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). (Nguồn: BH Online)

FIFA sau đó đã hủy kết quả ba trận giao hữu giữa Malaysia và Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 3-0 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Nhưng theo BH Online, đó chưa phải là điểm kết thúc của khủng hoảng: "Sau khi các đơn kháng cáo của FAM và những cầu thủ liên quan gửi lên Ủy ban Kháng cáo FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đều bị bác, cơn ác mộng của tuyển Malaysia chính thức lên đến đỉnh điểm. Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau đó cũng ra phán quyết tương tự FIFA đối với vòng loại Asian Cup 2027".

Quyết định này, theo truyền thông Malaysia, đã giáng đòn chí mạng vào tham vọng của Harimau Malaya, khiến giấc mơ dự Asian Cup 2027 gần như tan vỡ. Dù án phạt đã được dự báo từ trước, đặc biệt sau khi CAS bác đơn kháng cáo, nhưng phản ứng trong nước vẫn là sự phẫn nộ và thất vọng sâu sắc. Người hâm mộ không chỉ thất vọng về kết quả, mà còn về cách quản lý và điều hành của FAM.

Tờ BH Online cho rằng đây là bài học đắt giá và đáng xấu hổ mà bóng đá Malaysia buộc phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh ban lãnh đạo mới của FAM cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, đặc biệt là lấy lại hình ảnh và niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ.