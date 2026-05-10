Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp lao động

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can gồm: Trịnh Văn Thịnh (SN 1994, trú tại phường Yên Dũng, Bắc Ninh), Hoàng Tiến Sơn (SN 1994, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh), Dương Văn Quyết (SN 1992, trú tại phường Tự Lạn, Bắc Ninh), Sái Văn Ngọc (SN 1992, trú tại xã Tân Yên, Bắc Ninh), Bùi Thị Thu (SN 1977, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội).

Các bị can tại cơ quan Công an.

Qua công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group (trụ sở tại Tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, Bắc Ninh) có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động.

Dù mới thành lập trong thời gian ngắn, công ty này đã mở nhiều chi nhánh, cung cấp số lượng lao động lớn, phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tại trụ sở không phát hiện hoạt động tuyển dụng, người quản lý, điều hành hoạt động tuyển dụng lao động của doanh nghiệp không phải là người đại diện theo pháp luật, có dấu hiệu bất minh về tài chính...

Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023, người đại diện theo pháp luật là Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, Bắc Ninh). Tuy nhiên, công ty thực chất do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh là chủ sở hữu.

Do không đủ điều kiện để đứng tên người đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê Đào Thị Thủy làm giám đốc nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Sau khi được cấp phép, Đào Thị Thủy được cho là đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành cho Trịnh Văn Thịnh.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này có một số dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động dịch vụ cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm, tuyển dụng, quản lý lao động, giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, thử việc, thời gian làm việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, thực hiện nghĩa vụ về thuế, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ…

Đáng chú ý, từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian (thường gọi là "Vendor"), để thuê lại giấy phép cung ứng lao động.

Nhóm này sau đó tự tuyển lao động và xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn trước và sau thuế được xác định là hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các "Vendor" để hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, đồng thời xuất hóa đơn hưởng phí từ 2-5% giá trị hóa đơn trước thuế.