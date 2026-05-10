Xe đầu kéo va chạm xe máy ở Lào Cai, 2 người tử vong

Tối 9/5, trên địa bàn xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h05 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Tái định cư Bến Phà, thôn Bến Phà, xe đầu kéo biển kiểm soát 21H-01.4xx kéo theo rơ moóc 21R-006.xx xảy ra va chạm với xe máy biển số 24AE-036.xx.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe đầu kéo do anh Đ.C.V. (sinh năm 1999, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú) cầm lái, chạy theo hướng từ TP Lào Cai cũ đi xã Gia Phú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: H.H.)

Khi xe đầu kéo rẽ trái vào khu tái định cư Bến Phà thì xảy ra va chạm với xe máy chở 2 người gồm A.H.H. và N.M.Q., (cùng SN 2006).

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hôm 8/5, tại xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) cũng vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường ĐT825 khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, thi thể kẹt trong cabin.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, xe bồn mang biển số 51C-180.64 do ông L.V.Đ. (50 tuổi, trú phường Tam Thắng, TP. HCM) lái trên đường ĐT825 theo hướng từ ngã tư Sò Đo đi ngã tư Tân Mỹ.

Khi đến đoạn qua ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, xe bồn va chạm với ô tô BKS 62A-349.68 do ông N.Đ.M. (40 tuổi, trú xã Hòa Khánh, Tây Ninh) cầm lái theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, xe bồn tiếp tục tông vào xe tải BKS 62F-004.77 do ông L.V.N. (46 tuổi, trú xã Mỹ Quý, Tây Ninh) đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 3 ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế xe tải tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin.