Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập dự kiến ​​diễn ra ngày 14 - 15/5

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Ban đầu, chuyến thăm được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 nhưng do ông Trump muốn ở lại Mỹ để tập trung giải quyết vấn đề trong cuộc chiến ở Iran.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt thông tin thêm ông Trump và phu nhân Melania sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong một chuyến thăm đáp lễ tại Washington "vào một ngày khác sẽ được công bố trong năm nay".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau thông báo, ông Trump cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng ông sẽ gặp Tập Cận Bình trong thời gian tới.

"Các đại diện của chúng tôi đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho những chuyến thăm lịch sử này. Tôi rất mong được dành thời gian với Chủ tịch Tập Cận Bình trong sự kiện mà tôi tin chắc sẽ vô cùng trọng đại", ông Trump viết.

Tuần trước, Tổng thống Trump cũng cho biết Trung Quốc "đồng ý" với việc dời lịch chuyến thăm Bắc Kinh của ông và chuyến đi sẽ diễn ra trong "5 hoặc 6 tuần nữa".

Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông làm đảo lộn thị trường toàn cầu khi eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho việc vận chuyển năng lượng từ Trung Đông sang châu Á vẫn bị phong tỏa phần lớn, ông Trump nhiều lần kêu gọi Trung Quốc cũng như đồng minh của Mỹ giúp mở lại tuyến đường hàng hải quan trọng này.

Khi được hỏi trong cuộc họp báo liệu chính quyền ông Trump có kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc vào giữa tháng 5 hay không, bà Leavitt tỏ ra lạc quan khi cho rằng Mỹ luôn ước tính mất khoảng 4 đến 6 tuần cho toàn bộ chiến dịch quân sự chống lại Iran.

"Vậy nên, bạn có thể tự tính toán xem. Tôi biết Tổng thống rất mong chờ chuyến đi Trung Quốc vào ngày 14 và 15/5", bà nhấn mạnh.

Kể từ khi đạt được thỏa thuận thương mại với ông Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái, ông Trump cho rằng hai nước đã đạt được tiến triển trên mặt trận kinh tế và đưa quan hệ của họ lên nền tảng ổn định hơn.

Các chủ đề chính dự kiến ​​sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới bao gồm thương mại và Đài Loan, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình cũng như việc Trung Quốc mua thêm sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm khác của Mỹ. Ông Trump muốn đảm bảo những thương vụ mua bán này diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.