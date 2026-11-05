Cục Thuế nghiêm cấm gây sức ép buộc người nộp thuế từ chối nhận tiền nộp thừa

Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử hướng dẫn việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Công văn được ban hành sau khi một số địa phương phản ánh vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải quyết nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi triển khai Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, đối với người nộp thuế đang ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), khi nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Theo đó, mã số thuế được chuyển về trạng thái 06, lý do 03: “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cục Thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ. (Ảnh minh họa: Nam Khánh)

Cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 và đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24-ĐKKT.

Về xử lý số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Cục Thuế nêu rõ, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền nộp thừa theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc xử lý không hoàn trả tiền nộp thừa và hoàn tiền nộp thừa được thực hiện theo Điều 43 và mục 2 Chương V Thông tư 89/2026 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Cục Thuế cho biết có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Cục Thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

Cơ quan này yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố và Ban Kiểm tra (Cục Thuế) tăng cường kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.