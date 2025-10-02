Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

(VTC News) -

Tối 2/10, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT, có thể thấy 10 phường (xã) có người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, từ 1/7 đến 1/9, các trường hợp vi phạm giao thông ở các phường, xã gồm: phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) 2.189 trường hợp; phường Mạo Khê (Quảng Ninh) 1.768 trường hợp; phường Bắc Giang (Bắc Ninh) 1.609 trường hợp; phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) 1.558 trường hợp; phường Quy Nhơn (Gia Lai) 1.482 trường hợp; phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 1.478 trường hợp; phường Chánh Hưng (TP.HCM) 1.467 trường hợp; phường Bình Đông (TP.HCM) 1.466 trường hợp; phường Phú Định (TP.HCM) 1.437 trường hợp; phường Bình Hưng Hoà (TP.HCM) 1.428 trường hợp.

Camera AI ghi lại hình ảnh người vi phạm giao thông.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để Nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.