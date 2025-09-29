Camera AI soi 29 lượt vi phạm đi vào làn BRT ở Hà Nội

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội, từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9, hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện.

Cụ thể, camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 29 trường hợp đi sai làn đường (đi vào làn BRT).

Xe ô tô đi vào làn đường BRT bị camera AI phát hiện.

Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI tự động phát hiện 239 người đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, 169 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ, 2 trường hợp đi ngược chiều.

Trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm bị camera AI phát hiện.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Đối với tuyến cao tốc, camera AI tại Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 2.299 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 76km/h, đồng thời phát hiện 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn.