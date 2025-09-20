Cục CSGT đề nghị phân làn, thay đổi tốc độ 8 đoạn, tuyến cao tốc

(VTC News) -

Sáng 20/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, với tốc độ tối đa từ 100 - 120km/h.

Cụ thể các đoạn, tuyến gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km 0 - Km 131+500); Hải Phòng - Móng Cái (Km 0 - Km 175); TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Km 4 - Km 54+983); Phan Thiết - Dầu Giây (Km 0 - Km 99); Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km 211+260 - Km 259+200); Bắc Giang - Lạng Sơn (Km 45+100 - Km 109+660); Hà Nội - Lào Cai (Km 0+400 - Km 123); TP.HCM - Trung Lương (Km 10 - Km 49+800).

Thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60km/h lên 80km/h.

Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phân làn, phân luồng tại 8 đoạn, tuyến cao tốc.

Tổ chức phân làn phương tiện trên các tuyến này như sau:

Làn 1 (sát dải phân cách giữa) sẽ có tốc độ tối đa là 120km/h, tốc độ tối thiểu là 80km/h hoặc tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h dành cho ô tô tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h, dành cho các phương tiện đi hỗn hợp. Xe tải từ 7,5 tấn trở lên và xe khách trên 30 chỗ ngồi bắt buộc đi ở làn này.

Cục CSGT cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến. Đồng thời, bổ sung biển báo hiệu đường bộ thực hiện phân làn phương tiện như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Theo Cục CSGT, đề nghị dựa trên kết quả thí điểm ban đầu ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, cho thấy đạt rõ hiệu quả, tạo làn trong thông thoáng hơn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông.

Cục CSGT bắt đầu tuyên truyền, hướng dẫn tài xế tham gia giao thông từ ngày 18/9.