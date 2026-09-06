Cử tri đề xuất trợ cấp hàng tháng cho người bị ung thư, Bộ Y tế trả lời thế nào?

(VTC News) -

Kiến nghị này được cử tri Đà Nẵng gửi tới Bộ Y tế, đề xuất có chính sách trợ cấp hàng tháng hoặc hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người mắc ung thư, suy thận và các bệnh hiểm nghèo khác.

Theo cử tri, điều trị ung thư thường kéo dài qua nhiều giai đoạn, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị đến sử dụng thuốc điều trị đích hoặc liệu pháp miễn dịch. Những khoản chi này tạo áp lực lớn lên người bệnh, đặc biệt với hộ nghèo, cận nghèo và người lao động có thu nhập thấp.

Với bệnh nhân suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, gánh nặng còn kéo dài theo thời gian. Người bệnh phải đến cơ sở y tế lọc máu nhiều lần mỗi tuần, có trường hợp điều trị trong nhiều năm, khiến khả năng lao động giảm sút hoặc mất hẳn. Ngoài viện phí và thuốc, gia đình còn phải lo tiền đi lại, ăn ở và phần thu nhập bị mất trong thời gian chăm sóc người bệnh.

Từ thực tế này, cử tri Đà Nẵng đề nghị rằng việc xét hỗ trợ không nên chỉ căn cứ vào một giai đoạn bệnh cụ thể mà cần tính đến mức độ bệnh, thời gian điều trị và điều kiện kinh tế của từng gia đình. Đồng thời, cần có hướng dẫn thống nhất để chính sách được thực hiện đồng đều, kịp thời giữa các địa phương.

Người bệnh khám sức khoẻ tại một cơ sở y tế ở Hà Nội. (Ảnh: Như Loan)

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Y tế cho biết pháp luật hiện hành chưa có chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng dành riêng cho người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư hoặc suy thận.

Theo Luật Người khuyết tật và Nghị định 20/2021, trợ cấp xã hội hàng tháng được áp dụng với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng thuộc diện quy định. Vì vậy, người mắc bệnh hiểm nghèo chỉ có thể hưởng khoản trợ cấp này nếu được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật kết luận là khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.

Theo Nghị định 335/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện là 540.000 đồng mỗi tháng, tăng từ mức 500.000 đồng trước đó. Người khuyết tật nặng được hưởng mức bằng 1,5 lần chuẩn, tương đương 810.000 đồng mỗi tháng; một số nhóm như trẻ em hoặc người cao tuổi thuộc diện khuyết tật được áp dụng hệ số cao hơn.

Ngoài chính sách chung, địa phương cũng có thể chủ động hỗ trợ những trường hợp khó khăn khác.

Bộ Y tế dẫn Nghị định 76/2024, theo đó UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định chính sách trợ giúp đối với những nhóm có hoàn cảnh khó khăn khác chưa được quy định trong Nghị định 20/2021, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách địa phương.

Điều này đồng nghĩa các địa phương có thể xem xét chính sách hỗ trợ riêng cho người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận nếu đáp ứng điều kiện và được cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận đề xuất mở rộng đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp xã hội đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Nội dung này sẽ được nghiên cứu, đánh giá trong quá trình hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội, trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.