Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai, điều trị dài ngày không khỏi

(VTC News) -

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế đã điều tra dịch tễ trường hợp sốt rét ngoại lai đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân là chị P.T.T. (SN 1989, trú tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) làm công nhân tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo CDC TP Huế, tháng 3/2025, chị T. từng mắc sốt rét và được điều trị tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 1/9/2026, chị xuất hiện các triệu chứng sốt, rét run, vã mồ hôi và được điều trị tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc) nhưng không khỏi.

Ngày 25/9, chị trở về nhà tại xã Dân Hóa để chữa bệnh, đi khám tư và mua thuốc uống nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Ký sinh trùng sốt rét. (Ảnh: CDC TP Huế)

Lúc 10h20 ngày 7/10, chị T. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa (Quảng Trị) với chẩn đoán sốt không rõ nguyên nhân. Tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng (CDC TP Huế) thực hiện khai thác yếu tố dịch tễ, đồng thời chỉ định xét nghiệm nhanh kết hợp lấy máu soi lam tìm ký sinh trùng sốt rét.

Kết quả test nhanh cho thấy bệnh nhân dương tính với sốt rét. Xét nghiệm lam máu nhuộm Giemsa tiếp tục phát hiện ký sinh trùng Plasmodium falciparum thể tư dưỡng, với mật độ ký sinh trùng ở mức (++).

CDC TP Huế kết luận đây là trường hợp sốt rét ngoại lai từ Đài Loan (Trung Quốc). Đơn vị phối hợp cấp thuốc để Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Trung ương Huế) điều trị bệnh nhân theo phác đồ của Bộ Y tế, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh.

Theo CDC TP Huế, người thân trong gia đình và những người sống xung quanh nhà bệnh nhân không có ai từng mắc hoặc đang mắc sốt rét.