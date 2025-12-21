Cử tri đề xuất trợ cấp hưu trí xã hội từ 60 tuổi, Bộ trưởng Y tế nói gì?

(VTC News) -

Cử tri tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ đủ 60 tuổi trở lên, căn cứ theo quy định xác định người cao tuổi trong pháp luật hiện hành và Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Trả lời kiến nghị trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong nhiều năm qua, Chính phủ đã từng bước điều chỉnh chính sách theo hướng hạ độ tuổi và mở rộng diện người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

Cử tri Lâm Đồng kiến nghị cho người từ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Theo Bộ Y tế, từ năm 2002, người từ 90 tuổi trở lên mới bắt đầu được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Sau đó, độ tuổi này liên tục được điều chỉnh giảm xuống còn 85 tuổi, rồi 80 tuổi đối với những người không có lương hưu hoặc trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Đến năm 2021, chính sách tiếp tục mở rộng sang nhóm người từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, Nghị định 176 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực, bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới an sinh, đặc biệt với nhóm người không có khả năng tham gia hoặc thụ hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng việc tiếp tục hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xuống mốc 60, như kiến nghị của cử tri, cần được nghiên cứu thận trọng. Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn là thách thức lớn, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa khả năng chi trả và mục tiêu bảo đảm an sinh bền vững.

Bộ Y tế khẳng định ghi nhận ý kiến của cử tri Lâm Đồng, đồng thời sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.