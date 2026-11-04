Cụ bà nguy kịch vì nhầm lẫn nhồi máu não với bệnh Alzheimer

(VTC News) -

Bà D. (87 tuổi) có tiền sử mắc bệnh Alzheimer giai đoạn nặng suốt 4 năm. Thời gian gần đây, gia đình nhận thấy bà thường xuyên đi lang thang không kiểm soát, rối loạn hành vi, tâm thần và bỏ ăn uống. Cho rằng đây là những biểu hiện của bệnh Alzheimer tiến triển, người nhà chỉ tiếp tục theo dõi bà tại nhà.

Tối ngày nhập viện, bà tiếp tục đi lang thang và được người đi đường đưa đến cơ sở y tế gần nhà thăm khám. Qua đánh giá ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bà bị nhồi máu não cấp nên chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa.

Tại bệnh viện, kết quả chụp MRI/MRA sọ não xác định người bệnh có các ổ nhồi máu cấp tại vùng nhân bèo, đầu nhân đuôi và thân nhân đuôi bên trái. Đồng thời, hình ảnh ghi nhận tình trạng hẹp nặng động mạch não giữa bên trái.

Bác sĩ cảnh báo dễ bị bỏ sót ở người bệnh Alzheimer. (Ảnh: BVCC)

Ngay sau khi xác định tổn thương, các bác sĩ triển khai điều trị nhồi máu não cấp kết hợp phác đồ điều trị sa sút trí tuệ. Người bệnh được đặt sonde nuôi ăn và sonde tiểu nhằm đảm bảo dinh dưỡng, duy trì thể trạng trong quá trình điều trị.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ người bệnh ổn định, tình trạng kích thích của bà giảm rõ rệt, ý thức cải thiện, có thể tự ăn uống và đi vệ sinh. Sức khỏe ổn định, người bệnh đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Bác sĩ cảnh báo đột quỵ dễ bị bỏ sót ở người bệnh Alzheimer

BS.CKII. Nguyễn Hồ Khánh Duy, Trưởng khoa Nội Thần kinh, sự xuất hiện đồng thời của Alzheimer và nhồi máu não cấp có thể gây nhiều khó khăn trong nhận diện triệu chứng, khiến gia đình dễ bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Alzheimer là bệnh lý thoái hóa thần kinh tiến triển, gây suy giảm trí nhớ, nhận thức và khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Khi bệnh ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể thay đổi hành vi, tâm lý, rối loạn giấc ngủ hoặc mất dần khả năng tự chăm sóc.

Trong khi đó, nhồi máu não xảy ra khi mạch máu cung cấp máu cho một vùng não bị tắc nghẽn, khiến tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất. Tùy vị trí, mức độ tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như yếu liệt tay chân, méo miệng, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm ý thức hoặc những bất thường thần kinh khác.

“Ở người mắc Alzheimer giai đoạn nặng, trí nhớ và khả năng giao tiếp vốn đã suy giảm, khiến việc nhận biết những thay đổi mới do đột quỵ trở nên khó khăn hơn. Gia đình có thể nhầm lẫn tình trạng lú lẫn, kích động hoặc suy giảm khả năng sinh hoạt đột ngột với diễn tiến thông thường của bệnh sa sút trí tuệ. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số trường hợp không được đưa đến bệnh viện kịp thời, bỏ lỡ cơ hội điều trị trong giai đoạn sớm”, BS Duy cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình cần chủ động tầm soát nguy cơ đột quỵ cho người bệnh Alzheimer, đặc biệt ở những người cao tuổi có bệnh lý nền.

Việc kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các biến cố mạch máu não. Người bệnh cũng cần được khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ.

Đặc biệt, do người mắc Alzheimer thường gặp khó khăn trong giao tiếp và nhận biết bất thường của cơ thể, người thân cần theo dõi sát những thay đổi so với trạng thái thường ngày. Các dấu hiệu như đột ngột yếu tay chân, méo miệng, khó nuốt, nói khó hoặc lú lẫn, giảm ý thức rõ rệt cần được xem là tình huống cảnh báo, không nên mặc định là biểu hiện bệnh Alzheimer nặng hơn.

Khi nghi ngờ đột quỵ, gia đình cần gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán, điều trị đột quỵ. Thời gian cấp cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng tái thông mạch máu và phục hồi chức năng thần kinh.