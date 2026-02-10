Tưởng mệt mỏi do liên hoan tất niên, đến viện khám phát hiện nhồi máu não

(VTC News) -

Sau gần một tuần liên tục dự tiệc tất niên, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, người phụ nữ 58 tuổi bắt đầu xuất hiện cảm giác tê yếu nửa người, chóng mặt, đi lại khó khăn. Nghĩ cơ thể mệt mỏi do tiệc tùng, thức khuya, ăn uống thất thường, bà cố chịu đựng, thậm chí tìm đến một phòng khám tư để truyền “thuốc bổ” - cách làm quen thuộc mỗi khi thấy uể oải.

Tuy nhiên, sau truyền dịch, tình trạng không cải thiện mà diễn biến nặng hơn. Đến sáng hôm sau, bà gần như không thể đi lại, yếu rõ nửa người, gia đình phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, cho biết kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp, một dạng đột quỵ nguy hiểm cần can thiệp khẩn. Nếu đến muộn, khả năng phục hồi giảm mạnh, nguy cơ liệt hoặc tử vong tăng cao.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Mạnh, dịp cận Tết và trong Tết là thời điểm số ca đột quỵ gia tăng rõ rệt. Nhiều người chủ quan, cho rằng mệt mỏi, chóng mặt là do ăn uống quá đà, thức khuya, uống rượu bia hoặc làm việc quá sức nên không đi khám sớm. Khi nhập viện, không ít trường hợp đã qua “giờ vàng” điều trị.

Nguy cơ đặc biệt cao ở người lớn tuổi và người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Việc sinh hoạt đảo lộn, quên uống thuốc, căng thẳng kéo dài cùng rượu bia có thể trở thành “giọt nước tràn ly” gây biến cố tim mạch và đột quỵ.

“Đừng vì tâm lý Tết cả năm có một lần mà buông thả sức khỏe. Chỉ ăn quá một chút, uống quá một chút, thức khuya thêm vài ngày, quên thuốc vài lần cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng”, bác sĩ Mạnh cảnh báo. Thực tế, nhiều gia đình đã phải đón Tết trong bệnh viện, thậm chí mất người thân chỉ vì bỏ qua các dấu hiệu ban đầu.

Bác sĩ cũng lưu ý yếu tố thời tiết cuối năm. Việc thức khuya đêm giao thừa, ra ngoài trời lạnh để cúng lễ, thắp hương khiến cơ thể dễ bị co mạch, huyết áp tăng đột ngột, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não. Người cao tuổi và người có bệnh nền cần giữ ấm, uống nước ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê liệt tay chân một bên, chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội bất thường, mờ mắt hay nhìn đôi, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

“Chỉ cần chậm trễ vài giờ, cơ hội phục hồi có thể bị đánh mất, kéo theo nguy cơ tàn phế suốt đời hoặc tử vong”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.