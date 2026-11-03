Viên sỏi chỉ 5mm khiến người đàn ông vỡ bể thận

(VTC News) -

Gần 23h, người đàn ông 65 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện E trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng trái, nôn liên tục, cơ thể mệt lả. Trước đó, ông được tiêm thuốc giảm đau tại nhà nhưng chỉ đỡ trong thời gian ngắn, sau đó cơn đau tái phát với mức độ nghiêm trọng hơn.

Qua thăm khám, bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E nhận định bệnh nhân có biểu hiện của cơn đau quặn thận do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn. Ông còn sốt nhẹ, gai rét. Khi bác sĩ thực hiện nghiệm pháp rung thận trái, chỉ một tác động nhẹ vào vùng hố thắt lưng cũng khiến bệnh nhân đau giật mình.

Ông được dùng thuốc điều trị tích cực và nhanh chóng chuyển đi chụp cắt lớp vi tính (CT). Kết quả làm các bác sĩ không khỏi lo ngại, một viên sỏi kích thước chỉ 5mm đang mắc kẹt ở đoạn 1/3 dưới niệu quản trái, gây tắc nghẽn đường thoát nước tiểu. Đáng chú ý, tình trạng này đã dẫn đến biến chứng vỡ bể thận trái, nước tiểu rò rỉ ra khoang sau phúc mạc và khu vực quanh thận.

Hình ảnh trên phim chụp cho thấy nước tiểu đã rò rỉ, thấm ra khoang sau phúc mạc và khoang quanh thận trái. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Lực, trước đó bệnh nhân từng siêu âm phát hiện sỏi thận nhưng không điều trị hay tái khám vì nghĩ viên sỏi nhỏ, không đáng lo ngại.

Cơn đau xuất hiện đột ngột ở vùng thắt lưng trái. Nghĩ chỉ là đau thông thường, ông tìm đến bác sĩ ở quê tiêm thuốc giảm đau. Sau mũi tiêm, cảm giác đau dịu đi khiến ông chủ quan cho rằng bệnh đã ổn.

Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, cơn đau quặn thận tái phát dữ dội. Thuốc giảm đau không còn tác dụng, bệnh nhân đau đớn, ăn uống gì cũng nôn. Gia đình buộc phải thuê xe đưa ông vượt hàng chục cây số đến bệnh viện trong đêm.

Bác sĩ cho biết, khi viên sỏi mắc kẹt trong niệu quản, nước tiểu từ thận vẫn tiếp tục được bài tiết nhưng không thể lưu thông xuống bàng quang. Sự tắc nghẽn khiến áp lực trong hệ thống đài bể thận tăng cao. Nếu tình trạng kéo dài và áp lực vượt quá khả năng chịu đựng của thành bể thận, cơ quan này có thể bị rách, vỡ, khiến nước tiểu tràn ra các khoang xung quanh.

Với trường hợp trên, lượng nước tiểu rò rỉ đã tích tụ quanh thận trái. Nếu không được xử trí kịp thời, khu vực này có nguy cơ nhiễm trùng, hình thành ổ mủ, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.

Ông được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ nội soi tán sỏi, lấy sạch viên sỏi gây tắc nghẽn, đồng thời đặt ống thông JJ để tạo đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, giúp giải áp hệ thống tiết niệu và tạo điều kiện cho vị trí vỡ tự hồi phục.

Sau điều trị, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân được kiểm soát, dịch quanh thận tiêu biến. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe cải thiện, người bệnh tỉnh táo, sắc mặt hồng hào trở lại.

Từ ca cấp cứu này, bác sĩ Lực cảnh báo không nên đánh giá mức độ nguy hiểm của sỏi thận chỉ dựa vào kích thước. Trên thực tế, những viên sỏi lớn có thể nằm trong bể thận trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rầm rộ. Ngược lại, sỏi nhỏ khoảng 4-6mm có khả năng di chuyển xuống niệu quản, mắc kẹt và gây tắc nghẽn đột ngột.

Đây cũng là lý do người bệnh không nên chủ quan khi được phát hiện sỏi thận, kể cả khi viên sỏi có kích thước nhỏ và chưa gây đau. Việc theo dõi, tái khám và điều trị cần căn cứ vào vị trí, kích thước viên sỏi, mức độ tắc nghẽn cũng như tình trạng sức khỏe của từng người.