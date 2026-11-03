Hệ thống Y tế Vinmec lọt top 10 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á

(VTC News) -

Ngày 3/11, Hệ thống Y tế Vinmec được Fortune vinh danh ở vị trí thứ 9 trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á). Đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị góp mặt trong top 10, ghi nhận những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc và phát triển đội ngũ nhân lực y tế.

Danh sách do Fortune phối hợp với tổ chức Great Place To Work công bố, dựa trên khảo sát bảo mật danh tính với hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có gần 95.000 người đang làm việc tại Việt Nam.

Ở lần công bố thứ hai, Việt Nam có 51 doanh nghiệp được vinh danh, gồm 9 doanh nghiệp có trụ sở chính trong nước. Các đơn vị đến từ nhiều lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, sản xuất, nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế. Trong đó, Vinmec là một trong những đại diện của ngành chăm sóc sức khỏe có thứ hạng cao.

Các chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec trong một ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Được Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển từ năm 2012, Vinmec hiện vận hành 11 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa quốc tế. Hệ thống định hướng phát triển theo mô hình y tế hàn lâm, kết hợp ba trụ cột nghiên cứu, thực hành lâm sàng và đào tạo y khoa, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong chiến lược chuyên sâu, hệ thống y tế này tập trung phát triển các Trung tâm Xuất sắc (CoE) ở bốn lĩnh vực gồm tim mạch, ung bướu, chấn thương chỉnh hình - y học thể thao và dị ứng - miễn dịch lâm sàng. Đây là mô hình tập trung đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị và nguồn lực nghiên cứu vào những lĩnh vực có nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Hệ thống cũng đầu tư, ứng dụng nhiều kỹ thuật y học hiện đại như liệu pháp tế bào gốc, tế bào miễn dịch CAR-T, công nghệ in 3D cá thể hóa trong phẫu thuật. Một số công nghệ được triển khai gồm robot phẫu thuật Da Vinci, hệ thống MRI 3.0 Tesla, CT 2560 lát cắt và phòng mổ Hybrid tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work ASEAN & ANZ, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy khả năng xây dựng môi trường làm việc thuộc nhóm xuất sắc trong khu vực. Việc đầu tư vào văn hóa doanh nghiệp không chỉ giúp giữ chân và phát triển nhân tài mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và năng suất lao động.

Ông cho rằng, trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Việt Nam cần những doanh nghiệp có môi trường làm việc đủ tốt để người lao động phát huy năng lực, gắn bó và đóng góp lâu dài.

Năm nay, ngoài Vinmec, danh sách còn ghi nhận nhiều doanh nghiệp khác của Việt Nam. Kết quả xếp hạng được xây dựng theo phương pháp luận For All của Great Place To Work. Người lao động tham gia trả lời 60 nhận định và hai câu hỏi mở về trải nghiệm tại nơi làm việc. Các câu trả lời được bảo mật danh tính. Một doanh nghiệp chỉ có thể đạt thứ hạng cao khi trải nghiệm tích cực không chỉ tập trung ở một nhóm nhân sự mà được chia sẻ rộng rãi giữa các vị trí, cấp bậc và nhóm nhân khẩu học.

Để đủ điều kiện tham gia Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026, doanh nghiệp phải đạt chứng nhận Great Place To Work và có ít nhất 200 lao động tại khu vực Đông Nam Á. Bảng xếp hạng được công bố từ năm 2025, trong bối cảnh khu vực ngày càng chú trọng chất lượng môi trường làm việc và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao.