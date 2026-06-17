Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến chấm dứt vụ kiện dai dẳng gần 1 thập kỷ

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO – Mã: ITA) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định của TAND TP.HCM về việc giải quyết đề nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với hồ sơ thụ lý số 18/2017.

Theo quyết định này, TAND TP.HCM không chấp nhận đơn đề nghị ngày 21/11/2025 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh về việc xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản ban hành ngày 30/9/2025. Đồng thời, tòa án giữ nguyên quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Tân Tạo. Đây là quyết định cuối cùng của vụ việc.

Tân Tạo là chủ đầu tư Khu Công nghiệp Tân Tạo tại TP.HCM.

Mâu thuẫn này bắt đầu từ cuối năm 2017 khi Công ty Quốc Linh nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo liên quan đến tranh chấp nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Trên cơ sở đơn yêu cầu này, ngày 25/1/2018, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp.

Sau nhiều năm xử lý hồ sơ, ngày 30/9/2025, tòa án quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Tân Tạo. Không đồng thuận với quyết định này, Công ty Quốc Linh tiếp tục gửi đơn đề nghị xem xét lại theo quy định của pháp luật.

Trong quyết định mới nhất, TAND TP.HCM cho biết quá trình giải quyết vụ việc kéo dài từ năm 2017 đến nay gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, Công ty Tân Tạo chỉ cung cấp các báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 và nửa đầu năm 2025, không đồng ý cung cấp các giấy tờ, tài liệu khác.

Vì thế dù đã tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật, quản tài viên chưa hoàn tất việc kiểm kê tài sản, lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ. Vì vậy, Tòa án không thể mở Hội nghị chủ nợ đối với Công ty Tân Tạo theo đúng quy định pháp luật.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch ITA, đồng thời là chị gái của ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Kinh Bắc.

Tòa án cũng xem xét, căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2024 và 6 tháng năm 2025 của Công ty Tân Tạo thì giá trị tài sản của Công ty Tân Tạo ước tính lần lượt là 12.146 tỷ đồng và 12.184 tỷ đồng, là lớn hơn và lớn gấp nhiều lần tổng số nợ không có bảo đảm của Công ty Tân Tạo hiện nay là 94 tỷ đồng (tương đương chỉ chiếm 0,77%).

Vì vậy, có cơ sở ban đầu để xác định Công ty Tân Tạo có điều kiện để trả nợ cho các chủ nợ. Theo phán quyết, việc tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo với tình trạng như hiện nay là không đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các chủ nợ, cũng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty Tân Tạo và cần thiết phải đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo.

TAND TP HCM ra Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản ngày 30/9/2025 và bác đơn đề nghị xem xét lại của Công ty Quốc Linh, khép lại vụ việc kéo dài gần một thập kỷ.

Trong một diễn biến khác, vào tháng 10/2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch ITA - đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đối với Công ty Quốc Linh, ông Quốc và bà Linh.

Trong đơn, bà Yến cáo buộc các bên này cố tình giả mạo chứng cứ, cấu kết với Quản tài viên Tòa án để buộc ITA mở thủ tục phá sản, dẫn đến việc giá cổ phiếu ITA giảm mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và thiệt hại lớn về vật chất, tinh thần.

Bà Yến yêu cầu bồi thường 28 triệu USD cho thiệt hại cá nhân và 300 triệu USD cho thiệt hại gây ra đối với ITA. Đến tháng 2/2023, Tòa án Liên bang Mỹ đã xem xét vụ kiện trị giá 250 triệu USD liên quan đến vụ việc này.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến (bà Maya Dangelas) sáng lập vào năm 1996, từng được biết đến là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn tại khu vực phía Nam với các dự án như Khu công nghiệp Tân Tạo (TP. HCM) và Khu công nghiệp Tân Đức (Tây Ninh).

Bà Yến cũng là chị ruột của ông Đặng Thành Tâm – người đứng đầu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC).