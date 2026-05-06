Trung Quốc đẩy mạnh AI hiện thân, đưa robot vào sâu cuộc sống thường nhật

(VTC News) -

Robot đang thay đổi cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc khi nước này đẩy nhanh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI), đảm nhiệm nhiều công việc từ dọn dẹp nhà cửa, điều phối giao thông đến sửa chữa thiết bị trong môi trường nhà máy nguy hiểm.

Robot dọn nhà trình diện tại một sự kiện triển lãm công nghệ ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Embodied AI là dạng trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào các cỗ máy vật lý như robot, cho phép chúng cảm nhận môi trường xung quanh, đưa ra quyết định và hành động trong thế giới thực.

Một dịch vụ dọn nhà ra mắt hồi tháng 3 trên nền tảng rao vặt 58.com của Trung Quốc. Gói dịch vụ kết hợp một lao công, một robot có bánh xe và một kỹ sư vận hành tại chỗ.

Robot này do startup X Square Robot có trụ sở tại Thâm Quyến phát triển, cao khoảng 1,5 m và có cánh tay cơ khí với móng kẹp. Công ty AI hiện thân này được hậu thuẫn bởi các “ông lớn” công nghệ như ByteDance, Meituan, Xiaomi và Alibaba.

Mỗi ca làm kéo dài ba giờ và có giá 149 nhân dân tệ (hơn 570.000 đồng). Robot đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại như lau bàn và lau sàn, trong khi lao công xử lý những vị trí khó tiếp cận hơn như cạo dầu mỡ trong khe hẹp hay làm sạch nấm mốc ở các ven gạch.

Một lao công làm việc cùng robot cho biết cỗ máy có thể đảm nhận khoảng 30% khối lượng công việc.

Wang Qian, nhà sáng lập kiêm CEO của X Square Robot, cho biết việc triển khai robot trong môi trường gia đình giúp công ty thu thập dữ liệu thực tế.

Xu hướng đưa robot vào các hộ gia đình là một phần trong quá trình triển khai rộng hơn của robot trong đời sống công cộng tại Trung Quốc.

Tại thành phố Hàng Châu, 15 robot điều phối giao thông ứng dụng AI bắt đầu hoạt động tại khu vực Tây Hồ trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động vừa qua.

Video robot hình người điều phối giao thông ở khu vực Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. (Nguồn: Nhân dân Nhật báo)

Các robot hình người này mặc áo phản quang màu vàng và di chuyển bằng bệ bánh xe, được tích hợp hoàn toàn với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm trên những tuyến đường chính của thành phố, robot làm việc cùng cảnh sát để trả lời câu hỏi của du khách, nhắc nhở người đi bộ và người đi xe đạp không vi phạm luật giao thông, đồng thời điều tiết giao thông. Cảnh sát không tiết lộ đơn vị cung cấp robot.

Khi công nghệ robot ngày càng phát triển, máy móc cũng đang tiến sâu vào ngành công nghiệp nặng, đảm nhận những công việc nguy hiểm vốn trước đây phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng phán đoán và ứng biến của các công nhân lành nghề.

Ví dụ, công ty Wattman có trụ sở tại Bắc Kinh đã triển khai robot công nghiệp tại các nhà máy luyện thép để kiểm tra và vá các thùng chứa thép nóng chảy giữa các lần rót thép khi chúng vẫn còn ở nhiệt độ rất cao, theo trang công nghệ Huxiu.

Sự xuất hiện nhanh chóng của robot trong nhiều lĩnh vực phản ánh tham vọng lớn hơn của Trung Quốc.

Nước này coi việc tích hợp AI là động lực then chốt cho tăng trưởng trong tương lai. Sáng kiến “AI Plus”, lần đầu được công bố vào năm 2024, đặt mục tiêu đưa AI vào 90% nền kinh tế Trung Quốc trước năm 2030.