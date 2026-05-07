Nhiều điểm trông xe miễn phí cho khách dự Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ chu đáo đại biểu, khách mời cùng đông đảo Nhân dân tới dự Chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và Kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, UBND phường Thủy Nguyên thông báo phương án bố trí các vị trí đỗ xe, trông giữ xe miễn phí được phân luồng chi tiết ngày 8/5 diễn ra sự kiện như sau:

1. Khu vực dành cho Đại biểu (Bố trí 8 điểm đỗ xe ô tô):

* Điểm đỗ xe số 1 và số 2: Nằm hai bên Đại lộ Bắc Nam, đối diện Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (sức chứa khoảng 400 xe).

* Điểm đỗ xe số 5 và số 6: Nằm hai bên đường Trần Kiên, đối diện Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (sức chứa khoảng 400 xe).

* Điểm đỗ xe số 3, 4, 7, 8: Nằm trên Đại lộ Đông Tây (sức chứa khoảng 500 xe).

Phương án bãi đỗ xe phục vụ Lễ hội hoa phượng đỏ dành cho đại biểu và khách mời.

2. Khu vực dành cho khách mời: Khách mời tham dự thực hiện đỗ xe tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại thuộc Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (do Công ty TNHH ĐT Bạch Đằng làm chủ đầu tư). Cụ thể:

* Xe máy: Bố trí 1 điểm trông giữ tại vỉa hè công viên thuộc Dự án với sức chứa khoảng 1.700 xe.

* Xe ô tô: Đỗ tại các đường giao thông thuộc Dự án với sức chứa khoảng 1.100 xe.

3. Khu vực dành cho Nhân dân:

Đối với xe ô tô (3 điểm đỗ):

Điểm số 1: Trong Dự án Hoàng Huy New City (sức chứa khoảng 500 xe).

Điểm số 2: Tại lòng đường Máng Nước, các phương tiện đỗ xe về phía Tây (sức chứa khoảng 200 xe).

Điểm số 3: Tại lòng đường Đỗ Mười, các phương tiện đỗ xe phía Tây (sức chứa khoảng 200 xe).

Đối với xe máy (2 điểm trông giữ):

Điểm số 1: Nằm trong đường nội bộ khu đô thị Hoàng Huy New City (sức chứa khoảng 5.000 xe).

Điểm số 2: Tại sân bóng Dương Quan cũ (sức chứa khoảng 4.000 xe).

Điểm đỗ xe ô tô và trông giữ xe máy phục vụ Nhân dân xem Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2026.

UBND phường Thủy Nguyên cũng khuyến cáo đặc biệt quan trọng, ngoài khu vực đỗ xe được chỉ định (phía Tây lòng đường), các phương tiện tuyệt đối không dừng đỗ xe trên đường Đỗ Mười để đảm bảo lưu thông và an ninh trật tự cho Lễ hội.

Đồng thời, UBND phường Thủy Nguyên cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp chặt chẽ trong công tác trông giữ xe và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện.