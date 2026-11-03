110 robot hình người Trung Quốc nhảy múa đồng loạt, lập kỷ lục Guinness thế giới

(VTC News) -

Một nhóm 110 robot hình người do công ty công nghệ Trung Quốc AGIBOT phát triển vừa lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn nhảy múa đồng bộ. Trước đó, vào tháng 8, AGIBOT đã giành được 46 huy chương, trong đó có 18 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai. Các robot của công ty tham gia nhiều nội dung như điền kinh, thao tác vật thể, dịch vụ khách sạn và ứng phó khẩn cấp.

Màn trình diễn lập kỷ lục diễn ra vào ngày 24/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hoàng Hà, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tất cả 110 robot tham gia đều thuộc dòng Expedition A3, có kích thước tương đương người thật. Trong chương trình, các robot thực hiện nhiều động tác vũ đạo theo đội hình, bao gồm nhảy, di chuyển và liên tục thay đổi vị trí mà vẫn duy trì sự đồng bộ. Đặc biệt, nhóm robot còn tạo thành những đội hình chuyển động dạng sóng và sắp xếp thành nhiều hình dạng khác nhau, trong đó có tạo hình con số 2026.

Đại diện Guinness World Records đã có mặt tại sự kiện để xác nhận số lượng robot tham gia và trao chứng nhận chính thức cho hạng mục “màn trình diễn nhảy múa đồng thời của nhiều robot hình người nhất”. Theo AGIBOT, cả 110 robot đều là sản phẩm tiêu chuẩn được sản xuất thương mại, không phải những cỗ máy được chế tạo riêng cho sự kiện. Tuy nhiên, khả năng nhảy múa đồng bộ trong môi trường kiểm soát không đồng nghĩa với việc robot có thể thực hiện đáng tin cậy những nhiệm vụ phức tạp trong các điều kiện thực tế khác.

Để thực hiện màn trình diễn, AGIBOT đã sử dụng nền tảng LinkBots do công ty phát triển. Hệ thống này được thiết kế nhằm điều phối nhiều robot thông qua cơ chế lập lịch theo bầy đàn và kiểm soát cụm. LinkBots kết hợp mạng truyền thông, công nghệ định vị và phần mềm điều khiển để quản lý chuyển động của nhiều robot cùng lúc. Đặc biệt, nền tảng này tích hợp công nghệ định vị băng tần siêu rộng (UWB), cho phép theo dõi vị trí tương đối của robot với độ chính xác từng centimet.

Khả năng định vị này rất quan trọng khi các robot di chuyển gần nhau hoặc liên tục thay đổi đội hình, giúp duy trì khoảng cách và hạn chế nguy cơ va chạm trong những chuỗi chuyển động phức tạp. LinkBots cũng hỗ trợ lập lịch và phân công chuyển động đồng bộ, cho phép từng robot thực hiện nhiệm vụ trong một kịch bản chung mà không cần người vận hành điều khiển riêng lẻ từng thiết bị.

Về kết nối, nền tảng sử dụng mạng 5G và Wi-Fi để duy trì liên lạc giữa các robot với hệ thống điều khiển, giúp truyền tải lệnh vận hành và dữ liệu phối hợp trong toàn bộ đội hình. AGIBOT cũng cho biết LinkBots có khả năng điều chỉnh đội hình và lập kế hoạch di chuyển để tránh chướng ngại vật, tuy nhiên, các thông số kỹ thuật hiện chưa đủ để đánh giá đầy đủ cách thức triển khai những chức năng này trong môi trường thực tế.

Màn trình diễn tại Trung Quốc đã chứng minh khả năng điều phối số lượng lớn robot hình người sản xuất thương mại của AGIBOT, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống điều khiển theo bầy đàn trong việc quản lý nhiều robot cùng thực hiện một nhiệm vụ.