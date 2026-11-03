Trải nghiệm tai nghe chống ồn giá rẻ Freebuds SE 5 Max với pin 80 giờ

(VTC News) -

Freebuds SE 5 Max được niêm yết trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng, nhưng giá bán thực tế chỉ gần 800.000 đồng nên sẽ hướng trực tiếp đến nhóm người dùng trẻ, học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng có nhu cầu tìm kiếm một thiết bị nghe nhét tai sở hữu tính năng chống ồn chủ động, thời lượng pin dài và kết nối linh hoạt phục vụ học tập lẫn làm việc hàng ngày.

Về ngoại quan, FreeBuds SE 5 Max có ba tùy chọn màu gồm xanh dương, đen và trắng. Hộp sạc dáng bầu dục nhỏ gọn, bề mặt phủ chất liệu polycarbonate nhám mờ nhằm hạn chế hiện tượng bám mồ hôi và dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Khác biệt rõ nhất trên thiết bị này nằm ở phần nắp hộp bằng nhựa mờ bán trong suốt, hỗ trợ người dùng quan sát vị trí và trạng thái của hai củ tai nghe bên trong mà không cần thao tác bật mở nắp. Một nút bấm vật lý chuyên dụng cũng được bố trí bên hông hộp sạc, giúp kích hoạt trạng thái ghép nối Bluetooth nhanh chóng thay vì thao tác chạm cảm ứng phức tạp.

Freebuds SE 5 Max có thiết kế bắt mắt. (Ảnh: Thụy Phương)

Mỗi củ tai nghe có trọng lượng 4,3 gram, đi kèm ba kích cỡ đệm tai silicone để thay đổi theo khuôn tai. Quá trình đeo thực tế cho thấy cấu trúc cuống tai kết hợp ống dẫn âm nghiêng giúp phân bổ trọng lượng đồng đều giữa hốc tai và ống tai, tạo độ khít âm học tốt mà không gây áp lực căng tức khi sử dụng liên tục từ 3 đến 4 tiếng.

Phần củ tai đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55 theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60529, bảo vệ mạch điện bên trong trước mồ hôi khi vận động hoặc nước mưa bắn, dù hộp sạc không trang bị tính năng chống nước. Độ bền của thiết bị cũng được tổ chức SGS kiểm định qua các bài thử nghiệm thả rơi ở độ cao 1,8 mét và 40.000 lần đóng mở bản lề.

Khả năng kiểm soát tạp âm và chất lượng đàm thoại thực tế

Hệ thống chống ồn chủ động trên FreeBuds SE 5 Max đạt ngưỡng triệt tiêu tạp âm tối đa 52 dB (theo công bố của nhà sản xuất), vận hành qua ứng dụng Huawei Audio Connect với các tùy chọn chế độ Chống ồn, Xuyên âm hoặc tắt. Trong đó, Xuyên âm là chế độ loại bỏ tiếng ồn môi trường nhưng ưu tiên tiếng nói của người ở gần để đảm bảo người dùng không bị bỏ lỡ thông tin khi cần trao đổi, hoặc không lỡ thông báo quan trọng (loa thông báo, chuông cửa, tiếng phương tiện di chuyển...) mà không cần tháo tai nghe. Đồng thời, Xuyên âm giúp giảm cảm giác bí bách hơn so với việc sử dụng chế độ Chống ồn trong thời gian dài.

Khả năng chống ồn tốt trong phân khúc giá, mang lại sự tập trung cần thiết cho người dùng. (Ảnh: Thụy Phương)

Dù vậy, giới hạn vật lý của màng loa trong phân khúc phổ thông khiến thiết bị chưa thể triệt tiêu triệt để các dải âm trung và cao biến thiên đột ngột, đơn cử như tiếng còi kim loại hay tiếng trẻ nhỏ nói lớn.

Về chức năng thoại, mỗi bên củ tai được trang bị ba micro định hướng, kết hợp cùng thuật toán lọc ồn trí tuệ nhân tạo để tách sóng âm giọng nói khỏi tạp âm xung quanh và tiếng gió tạt. Thử nghiệm khi di chuyển ngoài đường hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến cho thấy âm thanh thu lại rõ ràng, không xuất hiện hiện tượng biến dạng giọng nói hay gián đoạn tín hiệu.

Phần cứng âm thanh của FreeBuds SE 5 Max sử dụng củ loa dynamic đường kính 10 mm kết hợp màng chắn composite polymer, đáp ứng dải tần số tiêu chuẩn từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Sản phẩm đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless thông qua codec LDAC của Sony, cho phép truyền tải dữ liệu với băng thông tối đa 990 kbps ở định dạng 24-bit/96kHz.

Khi kết nối với các thiết bị Android tương thích, tai nghe giữ lại lượng chi tiết tốt trong các tệp nhạc chất lượng cao. Tuy nhiên, người dùng hệ điều hành iOS cần lưu ý thiết bị sẽ tự động chuyển về chuẩn codec AAC thông thường do chính sách phần mềm từ Apple.

Tai nghe mang lại cảm giác đeo dễ chịu, không bị đau dù sử dụng thời gian dài. (Ảnh: Thụy Phương)

Chất âm tổng thể của tai nghe đi theo hướng cân bằng và tự nhiên thay vì nhấn quá nhiều vào dải trầm như phần lớn các thiết bị cùng tầm giá. Dải trầm được kiểm soát gọn gàng, độ nảy tốt và không lấn sang dải trung. Dải trung thể hiện rõ độ mộc của nhạc cụ và độ ấm của giọng ca sĩ, trong khi dải cao giữ được độ sáng vừa phải mà không gây chói gắt. Ứng dụng quản lý cung cấp chế độ cân bằng âm thanh có sẵn, đồng thời cho phép tùy chỉnh sâu qua bộ cân bằng 10 dải tần để đáp ứng các gu thưởng thức nhạc khác nhau.

Về kết nối, thiết bị sử dụng chuẩn Bluetooth 6.0 và hỗ trợ duy trì kết nối đồng thời với hai thiết bị khác hệ điều hành giữa Android, iOS, Windows và macOS. Người dùng có thể kết nối tai nghe với máy tính xách tay để theo dõi bài giảng hoặc xử lý công việc, đồng thời vẫn nhận cuộc gọi đến từ điện thoại mà không cần thao tác ngắt và ghép nối lại thủ công.

Người dùng có thể thay đổi chế độ sử dụng bằng thao tác chạm cảm ứng trên củ tai. (Ảnh: Thụy Phương)

Thời lượng pin 80 giờ và sự đánh đổi

Khối pin dung lượng 920 mAh đặt trong hộp sạc kết hợp cùng viên pin 41 mAh trên mỗi củ tai mang lại thời lượng sử dụng cao hàng đầu trong tầm giá. Khi nghe nhạc ở mức âm lượng 50% với định dạng AAC và tắt chế độ chống ồn, mỗi củ tai hoạt động liên tục trong 10 giờ, nâng tổng thời gian vận hành kết hợp hộp sạc lên tới 80 giờ. Nếu kích hoạt tính năng chống ồn, thời gian sử dụng liên tục của củ tai đạt 7 giờ và tổng thời gian cùng hộp sạc đạt 57 giờ.

Khi đàm thoại trực tiếp, máy duy trì từ 5 đến 6 giờ cho mỗi tai và đạt từ 41 đến 49 giờ khi tính cả dock sạc. Với mức dùng trung bình từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày, thiết bị có thể vận hành từ hai đến ba tuần sau một lần sạc đầy. Cơ chế sạc nhanh tích hợp cho phép nạp 10 phút để sử dụng thêm 4 giờ nghe nhạc.

Thiết kế khá gọn, kết hợp vỏ ngoài nhám nên người dùng có thể bỏ vào túi xách mà không lo ngại các vết trầy xước. (Ảnh: Thụy Phương)

Đổi lại mức dung lượng pin lớn, thời gian nạp đầy hộp sạc lại là một điểm hạn chế kỹ thuật. Do chỉ hỗ trợ cổng sạc dây USB-C tiêu chuẩn, hộp sạc cần khá nhiều thời gian để nạp đầy từ trạng thái cạn nguồn.

So với các đối thủ trong tầm giá dưới 1 triệu, Huawei Freebuds SE 5 Max có thể không thắng thế nhờ khả năng chống ồn khi nhiều mẫu tai nghe giá rẻ đến từ các thương hiệu Trung Quốc khác cũng được trang bị, nhưng thiết bị lại nổi bật hơn nhờ thời lượng pin 80 giờ, âm thanh chuẩn Hi-Res LDAC và khả năng kết nối 2 thiết bị đồng thời.