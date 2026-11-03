Công nghệ 3/11: iPhone Duo tiếp tục gặp lỗi phần cứng nghiêm trọng

(VTC News) -

iPhone Duo tiếp tục gặp lỗi phần cứng nghiêm trọng

iPhone Duo được cho là tiếp tục gặp vấn đề phần cứng khi người dùng phát hiện khe hở bất thường giữa mặt lưng và bản lề, làm lộ cả cơ chế bên trong thiết bị. Sự cố mới được gọi là “GapGate”, xuất hiện sau lỗi nứt màn hình bên trong mang tên “CrackGate”.

Một người dùng Reddit có tên MICAPe9 đã đăng video cho thấy phần mặt lưng iPhone Duo bị nhô lên hoặc cong vênh khi gập máy. Một số người dùng khác cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Đáng chú ý, iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, nhưng khe hở bất thường có thể khiến người dùng lo ngại khi sử dụng thiết bị ở môi trường ẩm hoặc nhiều bụi.

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi lên kệ ngày 23/10, nhiều thiết bị đã xuất hiện vết hư hại tại cùng một vị trí ở phía bên phải màn hình trong. Apple xác nhận một số lượng nhỏ thiết bị gặp lỗi và đề nghị khách hàng liên hệ AppleCare để được hỗ trợ đổi máy. Hãng chưa công bố thêm chi tiết về nguyên nhân sự cố.

Spotify có thể tăng giá Premium tới 39%

Spotify được cho là đang chuẩn bị triển khai gói thuê bao bổ sung dành cho các tính năng âm nhạc tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), với mức phí 4-5 USD mỗi tháng. Động thái này có thể khiến tổng giá gói Premium tăng tới 39%, trong bối cảnh nền tảng phát nhạc trực tuyến muốn mở rộng khai thác nội dung do AI tạo ra.

Dự kiến sớm nhất vào quý I/2027, Spotify sẽ đưa vào gói bổ sung hai tính năng chính. Người dùng có thể sử dụng AI để tạo bản phối lại (remix) từ những ca khúc hiện có, hoặc tạo phiên bản cover của bất kỳ bài hát nào theo phong cách của một ban nhạc khác.

Âm nhạc do AI tạo ra được xem là hướng đi có khả năng giúp các nền tảng giảm chi phí bản quyền và cải thiện lợi nhuận. Tuy nhiên, Spotify vẫn đang đàm phán với các hãng đĩa và gặp khó khăn trong việc thuyết phục một số nghệ sĩ cho phép AI sử dụng âm nhạc của họ.

Mức tiền bản quyền dành cho nghệ sĩ cũng chưa được công bố. Một nhà phân tích ước tính khoảng 8% tổng số người đăng ký Spotify có thể chấp nhận trả phụ phí này vào cuối năm 2028.

DeepSeek muốn để AI tự quản lý các AI agent

Nhóm nghiên cứu DeepSeek Harness thuộc startup AI DeepSeek (Trung Quốc) vừa công bố ý tưởng xây dựng mô hình “super agent”, cho phép AI tự phân chia, điều phối và giám sát hoạt động của nhiều AI agent.

Hướng tiếp cận này nhằm giải quyết hạn chế về khả năng giám sát của con người khi sử dụng nhiều trợ lý AI cùng lúc.

Theo nhóm nghiên cứu, một người thông thường chỉ có thể theo dõi đồng thời 3-5 phiên làm việc của AI agent. Hệ thống được đề xuất sử dụng một agent trung tâm để phân chia nhiệm vụ cho các agent độc lập hoạt động song song, sau đó tổng hợp tiến độ và kết quả.

Đáng chú ý, các agent có thể chủ động phát hiện sự kiện, tái hiện lỗi phần mềm và đề xuất sửa mã mà không cần người dùng hướng dẫn từng bước. Trong thử nghiệm, phương pháp này hoàn thành một tác vụ trong chưa đầy 16 phút, nhanh hơn đáng kể so với hơn 29 phút bằng cách thông thường.

Dù vậy, DeepSeek thừa nhận những rủi ro về an ninh và quyền riêng tư. Hiện dự án mới dừng ở nguyên mẫu nghiên cứu mã nguồn mở trên GitHub, chưa phải sản phẩm hoàn thiện.