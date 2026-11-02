Viettel tuyển kỹ sư cho dự án nghiên cứu, chế tạo máy bay có người lái đầu tiên

(VTC News) -

Trung tâm Công nghệ Hàng không Viettel (VATC) cho biết đang hướng tới nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm mẫu máy bay có người lái đầu tiên. Để hiện thực hóa tham vọng này, VATC tuyển dụng đội ngũ kỹ sư ở nhiều lĩnh vực chuyên sâu, từ động cơ, khí động học đến cơ khí, tích hợp hệ thống và thử nghiệm bay.

Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook của VATC, các vị trí tuyển dụng yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, riêng vị trí kỹ sư chính cơ khí yêu cầu từ 5 năm kinh nghiệm.

Các vị trí tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi như nghiên cứu động cơ đốt trong, kỹ thuật sản xuất vật liệu composite, cơ khí, tích hợp hệ thống điện - điện tử, hệ thống truyền động và năng lượng, nghiên cứu khí động học. Với vị trí kỹ sư chính nghiên cứu khí động, đơn vị ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không.

Đây là những công đoạn quan trọng trong quá trình phát triển một sản phẩm hàng không, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên ngành kỹ thuật.

VATC cho biết kỹ sư tham gia dự án có cơ hội làm việc từ các bài toán nền tảng đến sản xuất, tích hợp và thử nghiệm bay. (Ảnh minh hoạ: AI)

Trung tâm cũng đưa ra cơ hội phát triển chuyên môn sâu, làm việc cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia hàng không và xây dựng lộ trình nghề nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn Viettel.

Bản tin tuyển dụng được đăng. (Ảnh: FB)

Trung tâm Công nghệ Hàng không Viettel thành lập vào tháng 8/2025, trên cơ sở điều chuyển toàn bộ nhiệm vụ và nhân sự của Bộ phận Phát triển máy bay trực thăng và cánh bằng thuộc Ban Công nghiệp Công nghệ cao. Việc thành lập trung tâm là bước đi nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ hàng không, phục vụ cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Thông tin tuyển dụng mới cho thấy Viettel đang tiếp tục bổ sung nhân lực cho các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, từ động cơ, khí động học đến tích hợp và thử nghiệm bay.