Công nghệ 30/10: iPhone Air 2 lộ thêm nhiều nâng cấp đáng giá

(VTC News) -

iPhone Air 2 có thể tăng pin 11%, bổ sung camera góc siêu rộng

iPhone Air 2 được cho là sẽ khắc phục hai hạn chế lớn của thế hệ tiền nhiệm bằng cách nâng cấp camera sau và tăng dung lượng pin. Tuy nhiên, mẫu iPhone siêu mỏng này có thể phải đến mùa xuân năm 2027 mới xuất hiện.

Apple giới thiệu iPhone Air vào tháng 9/2025 với thiết kế mỏng nhất trong lịch sử dòng iPhone. Dù vậy, thiết bị vấp phải những ý kiến phàn nàn về thời lượng pin và việc chỉ có một camera sau, trong khi giá bán cao hơn iPhone tiêu chuẩn.

Thông tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station cho biết iPhone Air 2 có thể được trang bị cụm camera kép, gồm cảm biến chính 48MP và một camera góc siêu rộng mới. Dung lượng pin dự kiến đạt 3.500mAh, tăng khoảng 11% so với mức 3.149mAh của thế hệ đầu tiên.

Các thông số khác được đồn đoán gồm màn hình OLED phẳng 6,55 inch, độ phân giải 1.5K+, tần số quét 120Hz LTPO và chip dòng A20 sản xuất trên tiến trình 2nm. Máy dự kiến tiếp tục sử dụng Face ID.

Giá bán chưa được tiết lộ. iPhone Air 2 có thể ra mắt cùng iPhone 18 và iPhone 18e vào mùa xuân năm 2027, đồng thời là mẫu flagship siêu mỏng duy nhất của Apple trong năm đó.

Kính Rokid Glasses 2 quay video 4K, giá từ 14,5 triệu đồng

Rokid Glasses 2 được nâng cấp màn hình MicroLED, camera 12MP hỗ trợ quay video 4K và hệ thống âm thanh Dolby Audio. Sản phẩm có hai phiên bản, giá 14,5 triệu đồng cho gọng đen và 15 triệu đồng cho gọng màu đồi mồi.

Mẫu kính thông minh thế hệ mới sử dụng màn hình MicroLED đơn sắc màu xanh lá, độ phân giải 480 × 380 pixel, trường nhìn 25 độ và độ sáng tối đa 1.500 nit.

Thiết kế thấu kính giúp giảm phản xạ 70% so với thế hệ trước, trong khi góc mở càng kính tăng 22%. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước IPX4 và hỗ trợ lắp tròng kính cận bằng khớp nối từ tính.

Rokid Glasses 2 sử dụng hai chip Snapdragon AR1+ và BES2800BP, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Camera 12MP hỗ trợ quay 4K ở 30 khung hình/giây, 2K ở 60 khung hình/giây hoặc Full HD ở 60 khung hình/giây. Kính còn có thuật toán quay đêm, loa Dolby Audio, bốn micro đa hướng và một micro truyền âm qua xương.

Thiết bị hỗ trợ dịch trực tiếp, nhận diện đồ vật, chuyển giọng nói thành văn bản, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.3. Pin tăng từ 210mAh lên 263mAh; hộp sạc Rokid Power Capsule 2 có thể sạc đầy kính tối đa sáu lần. Sản phẩm nhận đặt trước và dự kiến mở bán chính thức ngày 11/11.

Zalo AI Challenge 2026 vượt 1.000 đội sau chưa đầy 72 giờ

Zalo AI Challenge 2026 thu hút hơn 1.000 đội đăng ký chỉ trong chưa đầy 72 giờ kể từ khi mở cổng ngày 26/10. Đây là mùa giải thứ tám của cuộc thi, với chủ đề “Advancing AI Agents for Real Life”, tập trung vào khả năng đưa AI tác nhân vào các tình huống thực tế.

Cuộc thi có hai bảng đấu. LifeMate yêu cầu các đội phát triển AI tác nhân tiếp nhận yêu cầu bằng giọng nói tiếng Việt, xác định các bước cần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính xác.

DataMate tập trung vào khả năng trả lời câu hỏi tiếng Việt dựa trên dữ liệu có sẵn, vốn có thể bị phân mảnh hoặc chưa chuẩn hóa. Các hệ thống phải biết hỏi lại khi thiếu thông tin hoặc từ chối đưa ra kết luận khi chưa đủ dữ liệu.

Trước đó, ở mùa giải 2025, số đội đăng ký trong chưa đầy ba ngày vượt kết quả 740 đội. Cuộc thi duy trì cơ chế chấm điểm tự động và bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực. Thời gian nhận bài kéo dài từ ngày 26/10 đến 23/11.

Zalo AI Challenge 2026 có tổng giải thưởng 12.000 USD. Mỗi đội quán quân nhận 3.500 USD, đội á quân nhận 2.500 USD, cùng cơ hội nhận quà từ nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam và ban tổ chức.