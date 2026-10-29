18 cá nhân EVNHCMC được vinh danh kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN 2026

(VTC News) -

Vừa qua, tại Hội nghị Khoa học - Kỹ thuật thường niên do Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (CAFEO) lần thứ 44 tổ chức tại Indonesia, EVNHCMC tiếp tục có thêm 18 cá nhân được đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số kỹ sư ASEAN của toàn Tổng công ty lên 289 người.

Ông Bùi Hải Thành - Phó TGĐ đại diện đoàn EVNHCMC tặng quà lưu niệm cho ông Muhammad Farhan - Thị trưởng TP Bandung, Cộng hòa Indonesia - đơn vị đăng cai tổ chức.

Lễ vinh danh đội ngũ Kỹ sư ASEAN năm 2026 là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện vinh danh cấp khu vực, diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 22/10/2026, tổ chức trọng thể tại thành phố Bandung, Cộng hòa Indonesia.

Tại sự kiện mang tầm vóc quốc tế này, 18 kỹ sư của EVNHCMC đã được Ban tổ chức trao chứng chỉ và huy hiệu kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (AER) năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến, trau dồi chuyên môn của từng cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty.

Hiện nay, việc trao đổi, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao không còn giới hạn ở phạm vi một vùng miền hay quốc gia, mà đã vươn tầm khu vực và toàn cầu. Kéo theo đó, xu hướng quốc tế hóa các tiêu chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt đối với các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia tiên tiến.

Các tân kỹ sư ASEAN của EVNHCMC và đoàn công tác nhận giải thưởng.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp liên tục và phát triển năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia cho đội ngũ trí thức, các chương trình vinh danh như: đăng bạ kỹ sư quốc tế, kỹ sư APEC hay kỹ sư ASEAN (AER) đã trở thành thước đo uy tín và được công nhận rộng rãi.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của xu thế này, trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn tiên phong trong công tác bồi dưỡng, khuyến khích người lao động phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, trong năm 2026, Tổng công ty tự hào có thêm 18 kỹ sư xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe để được đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Thành tích nổi bật này đã góp phần đưa tổng số kỹ sư ASEAN của EVNHCMC lên con số ấn tượng là 289 người, cho thấy cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao.

Đoàn kỹ sư EVNHCMC tại Hội nghị.

Sự gia tăng không ngừng về số lượng Kỹ sư ASEAN một lần nữa minh chứng cho bước đi đúng đắn của Tổng công ty Điện lực TP.HCM trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ trí thức đạt chuẩn quốc tế này sẽ là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng đưa Tổng công ty hội nhập sâu rộng, vươn tầm khu vực và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khắt khe của ngành năng lượng trong kỷ nguyên mới.