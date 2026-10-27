Công nghệ 27/10: Tìm lý do iPhone Duo nứt màn hình

(VTC News) -

YouTuber Hàn Quốc tìm ra điểm yếu bản lề iPhone Duo

Trên mạng xã hội và diễn đàn Reddit dành cho iPhone Duo, nhiều người dùng phản ánh điện thoại gập của Apple bị hỏng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Một số trường hợp ghi nhận bản lề dường như bị vướng, phát ra tiếng nứt lớn và khiến màn hình hư hỏng. Các vết nứt được cho là xuất hiện tại cùng một vị trí.

YouTuber Hàn Quốc CuriousHagi cho biết đã xác định được điểm yếu có thể liên quan đến tình trạng nứt màn hình trên iPhone Duo sau khi tái hiện sự cố trong thử nghiệm độ bền và tháo rời thiết bị.

Quá trình kiểm tra cho thấy bản lề iPhone Duo có cấu tạo phức tạp, gồm một bản lề trung tâm dạng bánh răng và hai loại khớp nối khác nhau. Bộ phận bị gãy là khớp nối nằm giữa điện thoại, có độ mỏng lớn hơn so với các khớp ở phía trên và phía dưới.

Đáng chú ý, khớp nối này bị gãy tại một rãnh nhỏ, được xác định là điểm yếu nhất của linh kiện. CuriousHagi cũng phát hiện dấu vết tại vị trí bản lề tiếp xúc với tấm đỡ, cho thấy đây có thể là nơi xảy ra hiện tượng mắc kẹt. Tuy nhiên, những phát hiện này mới dừng lại ở việc chỉ ra nguyên nhân tiềm ẩn của sự cố.

YouTube dự kiến chuyển sang chuẩn nén AV2 từ năm 2027

YouTube lên kế hoạch triển khai chuẩn nén video AV2 trên trình phát nền web vào đầu năm 2027, hướng đến cải thiện chất lượng hình ảnh và giảm lượng dữ liệu cần truyền tải. Chuẩn nén mới có khả năng tối ưu hóa dữ liệu tốt hơn khoảng 30% so với AV1, định dạng đang được nền tảng sử dụng.

AV2 là định dạng mã nguồn mở, miễn phí bản quyền do Alliance for Open Media phát triển, với sự tham gia của Google, Apple, Amazon, Intel và Netflix. Công nghệ này cho phép truyền tải hình ảnh có chất lượng tương đương với ít dữ liệu hơn, hoặc cải thiện độ chi tiết mà không làm tăng băng thông.

Với người xem, AV2 có thể giúp video hiển thị sắc nét hơn ở cùng mức bitrate, đồng thời giảm tình trạng gián đoạn trên đường truyền yếu. Chuẩn nén này cũng hỗ trợ phân phối nội dung chất lượng cao và HDR hiệu quả hơn, đồng thời mở đường cho tính năng xem nhiều góc máy cùng lúc trong tương lai.

Dù vậy, mức tiết kiệm dữ liệu thực tế phụ thuộc vào thể loại video, độ phân giải và cách mã hóa. Phần lớn thiết bị hiện hành chưa có chip giải mã AV2 chuyên dụng, có thể khiến vi xử lý chính phải đảm nhận thêm công việc. Thời điểm cập nhật cho ứng dụng di động và TV thông minh hiện chưa được xác định.

Zalo AI Challenge 2026 khởi động với hai bài toán AI tác nhân

Zalo AI Challenge 2026 chính thức khởi tranh ngày 26/10, đánh dấu mùa giải thứ 8 với chủ đề “Advancing AI Agents for Real Life”. Cuộc thi có tổng giải thưởng lên đến 12.000 USD, tập trung vào hai hướng phát triển AI tác nhân là xử lý yêu cầu bằng giọng nói tiếng Việt và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Ở bảng đấu LifeMate, các đội phải xây dựng trợ lý AI có khả năng hiểu yêu cầu bằng giọng nói, xác định các bước cần thực hiện và hoàn thành công việc.

Dữ liệu huấn luyện bao gồm tình huống đời sống quen thuộc, với giọng nói tổng hợp và giọng người thật từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Hệ thống phải biết hỏi lại khi thiếu thông tin và không tự ý hành động nếu không có ứng dụng phù hợp.

Trong khi đó, DataMate đặt mục tiêu phát triển AI có thể trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt dựa trên dữ liệu sẵn có, phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý. Hệ thống cần tìm kiếm, tổng hợp, phân tích dữ liệu và từ chối đưa ra kết luận khi thiếu thông tin.

Mỗi đội quán quân nhận 3.500 USD, đội á quân nhận 2.500 USD. Cuộc thi duy trì cơ chế chấm điểm tự động và bảng xếp hạng thời gian thực. Trải qua 7 mùa trước, sân chơi đã đưa ra 20 bài toán thực tiễn và thu hút hàng nghìn đội thi.