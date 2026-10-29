Công nghệ 29/10: MacBook Pro OLED tăng giá, iPhone 18e lộ cấu hình

(VTC News) -

MacBook Pro OLED cảm ứng có thể có giá khởi điểm 2.899 USD

Apple đang cân nhắc mức giá khởi điểm 2.899 USD (khoảng 74,9 triệu đồng) cho MacBook Pro 14 inch trang bị màn hình OLED cảm ứng và chip M5 Pro, cao hơn 400 USD so với phiên bản hiện tại có giá 2.499 USD (khoảng 64,6 triệu đồng).

Nếu áp dụng mức tăng tương tự, MacBook Pro 16 inch sẽ có giá khởi điểm lên đến 3.399 USD (khoảng 87,8 triệu đồng). Tuy nhiên, nhiều khả năng phiên bản này sẽ tăng giá cao hơn.

Các mẫu MacBook Pro OLED dự kiến sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, đồng thời được bổ sung Dynamic Island, viền màn hình mỏng hơn và thân máy gọn nhẹ hơn.

Apple cũng thiết kế lại bản lề để màn hình ổn định khi thao tác cảm ứng, đồng thời nâng cấp hệ thống tản nhiệt nhằm giảm trọng lượng và cải thiện luồng không khí.

“Nhà Táo” dự kiến tiếp tục bán các mẫu MacBook Pro sử dụng màn hình mini-LED (có giá rẻ hơn) song song với phiên bản OLED.

iPhone 18e có thể được nâng cấp lên chip A20

Mẫu iPhone 18e giá rẻ của Apple được đồn đoán sẽ sử dụng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm, thay thế A19 tiến trình 3 nm trên iPhone 17e. Thông tin rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo hé lộ cấu hình phần cứng của thiết bị dự kiến thuộc dòng iPhone thế hệ tiếp theo.

A20 trước đây được cho là dòng chip dành riêng cho các mẫu iPhone Pro. Việc đưa bộ xử lý này lên iPhone 18e dù có thể không đạt cấp độ Pro vẫn được kỳ vọng mang lại cải thiện về hiệu năng. Tuy nhiên, các thông số hiện vẫn chưa được Apple xác nhận.

Về camera, iPhone 18e có thể tiếp tục sử dụng camera đơn 48 MP ở mặt sau, trong khi camera trước được nâng cấp lên 24 MP. Màn hình OLED kích thước 6,12 inch với tần số quét 60 Hz dự kiến vẫn được giữ lại, tương tự iPhone 17e.

Giá bán của thiết bị hiện chưa được tiết lộ, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao và Apple từng điều chỉnh giá nhiều nhóm sản phẩm vào tháng 6 và tháng 9. iPhone 18e có thể được giới thiệu vào mùa xuân tới, cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và thế hệ thứ hai của iPhone Air.

Agentic AI tăng tốc, doanh nghiệp thiếu ngân sách hạ tầng

Nghiên cứu do IDC phối hợp với Intel thực hiện cho thấy 89% lãnh đạo công nghệ thông tin xem Agentic AI là ưu tiên trọng yếu trong 12-24 tháng tới, nhưng chỉ 56% tổ chức cho biết được cấp ngân sách đầy đủ hoặc thỏa đáng cho hạ tầng phục vụ công nghệ này.

Khác với AI truyền thống chủ yếu tiếp nhận câu lệnh và tạo phản hồi, Agentic AI phải liên tục truy xuất dữ liệu, gọi ứng dụng, thực thi mã và áp dụng các chính sách bảo mật để hoàn thành nhiệm vụ nhiều bước. Điều này làm tăng yêu cầu về năng lực xử lý, thông lượng mạng và khả năng phân bổ tài nguyên.

Khảo sát ghi nhận 55% người tham gia duy trì mô hình kết hợp hạ tầng nội bộ với đám mây công cộng, trong khi 38% chủ yếu hoặc hoàn toàn ưu tiên hệ thống nội bộ. Ngoài ra, 45% xem hiện đại hóa hoặc hợp nhất trung tâm dữ liệu là ưu tiên công nghệ thông tin hàng đầu năm 2026.

Về năng lực tính toán, 27% người mua coi GPU là yếu tố quyết định hiệu năng, 23% ưu tiên CPU, còn khoảng một nửa cho rằng hiệu quả phụ thuộc từng tác vụ.

Nghiên cứu cũng ghi nhận kiến trúc x86 dẫn đầu 9/12 tiêu chí triển khai thực tế so với Arm. Các kết quả cho thấy bài toán đưa Agentic AI vào vận hành không chỉ nằm ở mô hình mà còn phụ thuộc khả năng phối hợp giữa dữ liệu, CPU, GPU và hạ tầng hiện có.