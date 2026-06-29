Công nghệ 29/6: 85% trẻ em Úc vẫn lách luật dùng mạng xã hội dù bị cấm

(VTC News) -

85% trẻ em Úc vẫn dùng mạng xã hội dù bị cấm

Dù một số bang ở Úc đã ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, nghiên cứu của Anh cho thấy 85% trẻ em từ 12–15 tuổi vẫn tiếp tục sử dụng chỉ sau ba tháng. Các em thường lách luật bằng cách khai gian tuổi khi đăng ký, dùng thông tin của cha mẹ hoặc tạo tài khoản giả để vượt qua hệ thống kiểm soát.

Ba cậu bé dùng điện thoại khi ngồi bên ngoài một trường học ở Sydney vào năm 2025. (Ảnh: AP)

Việc tiếp tục sử dụng mạng xã hội khiến trẻ dễ tiếp xúc với nội dung độc hại, bị ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa và nguy cơ bắt nạt trực tuyến. Ngoài ra, thời gian sử dụng quá nhiều còn gây mất tập trung trong học tập, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có biện pháp xác thực độ tuổi chặt chẽ hơn, trẻ em sẽ vẫn tìm cách lách luật. Điều này có thể để lại hệ quả lâu dài như lo âu, trầm cảm và giảm khả năng giao tiếp xã hội ngoài đời thực.

Samsung Galaxy A27 5G ra mắt với nâng cấp nhẹ

Samsung vừa công bố mẫu điện thoại giá rẻ mới Galaxy A27 5G, thay thế cho A26. Thiết bị sở hữu màn hình 6,7 inch Super AMOLED với tần số quét 120Hz, nay chuyển sang thiết kế Infinity-O dạng "đục lỗ" cho camera trước 12MP, giúp tăng diện tích hiển thị và giảm viền màn hình.

Samsung Galaxy A27 5G với màn hình Infinity-O mới. (Ảnh: Samsung)

Về phần cứng, Galaxy A27 5G được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, mang lại hiệu năng GPU cao hơn so với A26. Máy có RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB hỗ trợ mở rộng tới 2TB qua thẻ microSD. Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP OIS, ống kính góc siêu rộng 5MP và camera macro 2MP. Pin vẫn giữ dung lượng 5.000mAh với sạc nhanh 25W.

Samsung hứa hẹn hỗ trợ thiết bị với 6 thế hệ cập nhật Android và One UI cùng 6 năm bản vá bảo mật. Galaxy A27 5G sẽ mở bán từ ngày 3/7 tại một số thị trường và ngày 14/7 tại Mỹ, với giá khởi điểm 350 USD, tăng 50 USD so với A26.

Trung Quốc thử nghiệm truyền dữ liệu 51,3Tb/s qua cáp quang rỗng

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa lập kỷ lục mới khi truyền tải 51,3 terabit dữ liệu mỗi giây qua hệ thống cáp quang lõi rỗng dài 128 dặm mà không cần bộ lặp tín hiệu. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được thử nghiệm thành công ngoài phòng thí nghiệm, mở ra tiềm năng lớn cho mạng internet siêu tốc.

Hệ thống cáp quang lõi rỗng trong thử nghiệm truyền dữ liệu tốc độ cực cao. (Ảnh: Dftelecom)

Khác với cáp quang truyền thống dẫn ánh sáng qua lõi thủy tinh, cáp lõi rỗng cho phép ánh sáng đi qua không khí, giúp giảm độ trễ và tăng dung lượng truyền tải. Nhờ đó, công nghệ này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho hạ tầng mạng thế hệ mới, đặc biệt trong các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Để đạt được thành công này, nhóm nghiên cứu đã phát triển cơ chế kiểm soát tốc độ theo từng bước sóng và kiến trúc khuếch đại công suất cao, đảm bảo tín hiệu ổn định và an toàn. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mạng quang tốc độ siêu cao cho tương lai.