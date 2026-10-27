Apple thừa nhận lỗi màn hình ảnh hưởng đến 'một lượng nhỏ' iPhone Duo

(VTC News) -

Trả lời kênh truyền hình CNBC, đại diện Apple xác nhận đã nắm bắt thông tin liên quan đến tình trạng hư hại màn hình gập trên một lượng nhỏ iPhone Duo và đang xúc tiến các bước kiểm tra chuyên sâu. Apple cho biết khách hàng có máy gặp trục trặc hiển thị có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng AppleCare để thay thiết bị mới theo đúng chế độ bảo hành chính hãng.

Đối với các thiết bị hết hạn bảo hành (điều chỉ xảy ra sau 1 năm nữa), biểu phí sửa chữa màn hình gập bên trong của dòng sản phẩm này được niêm yết ở mức 999 USD.

Các phản ánh về lỗi màn của iPhone Duo đều cho thấy sự tương đồng và xuất phát từ cùng một vị trí trên bản lề gập.

Động thái trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple có giá khởi điểm từ 1.999 USD được giao tới tay người tiêu dùng từ ngày 23/10 và lập tức nhận nhiều phản ánh về tình trạng bị chết điểm ảnh, sọc màn hình sau vài giờ sử dụng.

Phần lớn phản ánh lỗi ban đầu xuất hiện trên diễn đàn trực tuyến như Reddit hay nền tảng X, mô tả vết rạn nứt hoặc dải sáng ngang chạy dọc theo khu vực bản lề khi mở thiết bị.

Điển hình, một tài khoản người dùng cho biết màn hình bên trong bị hỏng sau khoảng 6 giờ sử dụng với chưa đầy 20 lần gập mở; thiết bị phát ra tiếng kêu bất thường tại bản lề khi thao tác trước khi nứt dọc theo đường nếp gấp. Trường hợp này đã được Apple tiếp nhận đổi thiết bị mới và quản trị viên diễn đàn xác minh thông tin dịch vụ.

Lịch sử ngành công nghệ từng ghi nhận các trường hợp rạn vỡ màn hình gập tương tự xuất hiện từ năm 2019 khi dòng smartphone gập thương mại đầu tiên của Samsung bước ra thị trường.

Tiến hành tháo dỡ thiết bị vào ngày 25/10, đơn vị sửa chữa độc lập iFixit nhận định nguyên nhân sự cố có thể liên quan đến đặc thù cơ cấu bản lề. Kỹ thuật viên Shahram Mokhtari của iFixit chỉ ra sự khác biệt nhỏ trong cấu tạo cơ học ngay tại vị trí xuất hiện hư hại.

Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành iFixit Kyle Wiens phân tích bản lề của máy được tạo thành từ hàng chục chi tiết cơ khí đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, do đó chỉ một sai lệch nhỏ trong chuỗi sản xuất hoặc sự xâm nhập của một hạt bụi mịn cũng có thể gây áp lực phá vỡ tấm nền màn hình mỏng manh bên trong.

Bất chấp những ghi nhận lỗi ban đầu ở một nhóm nhỏ máy thương mại, phản ứng chung của giới chuyên môn quốc tế đối với iPhone Duo vẫn ghi nhận những điểm sáng. Tạp chí Wired đánh giá cao thời lượng pin của máy khi đạt 13 giờ 20 phút duyệt web qua mạng 5G.

Chuyên trang Tom’s Guide ghi nhận máy sở hữu thiết kế ấn tượng nhất trong nhóm điện thoại gập hiện nay dù người dùng vẫn phải chấp nhận các đặc thù của hình thái mới. Điểm số đánh giá tổng thể của thiết bị đạt 8,8/10 từ Engadget cùng mức 7/10 từ The Verge và Wired.

Đại diện Apple cho biết phản hồi ban đầu từ phần lớn người sở hữu thiết bị vẫn ở mức tích cực, đồng thời cộng đồng phát triển phần mềm đang nhanh chóng tinh chỉnh ứng dụng để tương thích với cơ chế hiển thị hai màn hình.