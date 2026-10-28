Apple ra mắt iMac M6 với hiệu năng AI vượt trội, hỗ trợ Wi-Fi 7

(VTC News) -

Apple vừa công bố thế hệ iMac mới, trang bị vi xử lý M6, hứa hẹn mang đến hiệu suất tính toán ấn tượng và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Thiết kế của iMac vẫn giữ nguyên kiểu dáng tất cả trong một (all-in-one) siêu mỏng với màn hình 24 inch Retina 4.5K, cùng với những cải tiến đáng kể về kết nối không dây và tốc độ lưu trữ.

Sản phẩm này hướng đến nhiều đối tượng người dùng, từ hộ gia đình, học sinh, sinh viên cho đến các doanh nghiệp nhỏ và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Vi xử lý M6 có tối đa 12 nhân CPU, tăng thêm 2 nhân so với thế hệ trước, giúp cải thiện tốc độ xử lý đơn nhân cho các tác vụ hàng ngày.

Chip đồ họa GPU cũng được nâng cấp lên 12 nhân, tích hợp các bộ tăng tốc Neural Accelerator, mang lại hiệu suất xử lý hình ảnh nhanh gấp đôi so với chip M4 và hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing).

Một trong những điểm nổi bật của iMac M6 là hệ thống Neural Engine 16 nhân kép, kết hợp với băng thông bộ nhớ lên tới 170 GB/s. Kiến trúc này cho phép iMac M6 xử lý các tác vụ AI nhanh hơn tới 5 lần so với chip M4 và gấp 12 lần so với chip M1 khi chạy các mô hình ngôn ngữ lớn trên ứng dụng LM Studio. So với các dòng iMac sử dụng chip Intel trước đây, phiên bản M6 có hiệu năng tổng thể nhanh hơn tới 18 lần.

Trong thực tế, iMac M6 cho thấy tốc độ xử lý công việc trong Microsoft Excel nhanh hơn 2.5 lần so với chip M1 và 1.5 lần so với M4. Tốc độ xử lý đồ họa trong phần mềm Affinity cũng nhanh hơn 3.3 lần so với chip M1 và gấp 2 lần so với M4, giúp tối ưu hóa thời gian render dữ liệu và chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Màn hình 24 inch Retina với độ phân giải 4.5K, độ sáng 500 nits và dải màu rộng P3 cho phép hiển thị hơn 1 tỷ màu sắc, cao hơn 5 lần và sáng hơn gần 70% so với các mẫu máy tính PC all-in-one 24 inch phổ biến.

Hệ thống hỗ trợ làm việc trực tuyến bao gồm camera 12MP Center Stage với tính năng Desk View, tự động giữ người dùng ở trung tâm khung hình.

iMac M6 cũng nâng cấp khả năng kết nối không dây lên chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, cùng tùy chọn mạng dây Ethernet 2.5Gbps, cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn 2.5 lần. Tốc độ đọc và ghi của ổ cứng SSD cũng tăng gấp đôi so với thế hệ trước, giúp các ứng dụng nặng khởi động nhanh chóng.

Thiết bị được trang bị tối đa 4 cổng Thunderbolt 4, cho phép kết nối cùng lúc hai màn hình ngoài độ phân giải 6K. Bàn phím Magic Keyboard đi kèm hỗ trợ cảm biến Touch ID, cùng chuột Magic Mouse hoặc Magic Trackpad sử dụng cổng sạc USB-C đồng màu với thân máy.

Về phần mềm, iMac chạy trên hệ điều hành macOS 27 Golden Gate, tích hợp sâu trợ lý Siri AI và Apple Intelligence, hỗ trợ tự động tổ chức thẻ trong Safari và tìm kiếm thông tin theo ngữ cảnh qua Spotlight. Giao diện Liquid Glass cũng được bổ sung thanh trượt tùy chỉnh mức độ trong suốt theo sở thích người dùng.

Đặc biệt, sản phẩm được chế tạo với định hướng bảo vệ môi trường, sử dụng 100% nhôm tái chế ở phần chân đế và các nguyên tố đất hiếm tái chế trong nam châm. Bao bì của máy được làm hoàn toàn từ sợi gỗ có thể tái chế.

iMac M6 sẽ có 7 lựa chọn màu sắc: xanh dương, xanh lá, hồng, vàng, tím, cam và bạc. Thông tin về giá bán và thời gian ra mắt sản phẩm sẽ được cập nhật trong thời gian tới.