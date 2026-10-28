OPPO Find X10 Series gây chú ý với pin 8.000 mAh, camera 200MP

(VTC News) -

OPPO Find X10 Series vừa ra mắt thị trường Việt Nam, gồm hai phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max, tập trung nâng cấp camera, pin và hiệu năng.

Bộ đôi sử dụng chip MediaTek Dimensity thế hệ mới, màn hình AMOLED tần số quét cao và hệ điều hành ColorOS 17.

Bộ đôi OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max. (Ảnh: Ngọc Duy)

Camera 200MP, nâng cấp khả năng quay video

Find X10 được trang bị hai camera 200MP, trong khi Find X10 Pro Max sở hữu ba camera sau cùng độ phân giải. Trên bản Pro Max, camera chính sử dụng cảm biến 1/1,28 inch, camera góc siêu rộng có góc nhìn 124 độ và camera tele hỗ trợ chụp cận cảnh ở khoảng cách lấy nét tối thiểu 10 cm.

OPPO Find X10 trang bị hai camera 200MP. (Ảnh: Ngọc Duy)

Cả hai máy áp dụng độ phân giải mặc định 26MP trên dải tiêu cự từ góc siêu rộng đến zoom 9,9x. Người dùng có thể chuyển sang chế độ Hasselblad Hi-Res Mode để chụp ảnh 50MP hoặc 200MP.

OPPO cũng phát triển thuật toán LUMO nhằm tái tạo màu sắc tự nhiên, giữ chi tiết vùng sáng và vùng tối, hạn chế làm nét hoặc khử nhiễu quá mức.

OPPO Find X10 Pro Max sở hữu ba camera sau cùng độ phân giải. (Ảnh: Ngọc Duy)

Find X10 hỗ trợ quay 4K 60fps trên toàn bộ camera sau, riêng camera chính và tele có thể quay 4K 120fps hoặc 8K 30fps. Với Find X10 Pro Max, cả ba camera sau đều hỗ trợ các chuẩn quay này.

Thiết bị còn tích hợp Dolby Vision, O-Log2 và Open Gate, cho phép ghi hình với khung hình gốc rộng hơn để thuận tiện hậu kỳ. Những tính năng này sẽ là điểm cộng đáng giá đối với những người thường xuyên quay video, đặc biệt là những người làm sáng tạo nội dung.

OPPO Find X10 hỗ trợ quay 4K 60fps. (Ảnh: Ngọc Duy)

Pin 8.000 mAh, màn hình 144Hz

Cả hai phiên bản đều sử dụng pin silicon-carbon dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W.

Find X10 có màn hình AMOLED 6,59 inch, còn bản Pro Max sở hữu màn hình 6,78 inch. Cả hai hỗ trợ tần số quét thích ứng lên đến 144Hz và độ sáng tối đa được công bố ở mức 3.600 nit. Tuy nhiên, tần số quét 144Hz chỉ áp dụng cho một số trò chơi.

Về sức mạnh, Find X10 sử dụng chip MediaTek Dimensity 9600M tiến trình 3 nm, RAM 12GB; Find X10 Pro Max trang bị Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm, RAM 16GB.

Cả hai chạy ColorOS 17 trên nền tảng Android 17, tích hợp các công cụ AI hỗ trợ xử lý tệp, hình ảnh và chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Màn hình hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit. (Ảnh: Ngọc Duy)

Dù cấu hình hướng đến phân khúc cao cấp, hiệu năng duy trì khi chơi game lâu, mức tiêu thụ pin và độ ổn định của các tính năng AI vẫn cần được kiểm chứng độc lập.

Bộ đôi có khả năng kháng bụi, nước IP66, IP68 và IP69. Đổi lại, Find X10 Pro Max nặng khoảng 233-235g, có thể gây bất tiện khi sử dụng bằng một tay trong thời gian dài.

Find X10 hay Pro Max: Khác biệt ở camera và cấu hình

Trong cùng dòng sản phẩm, Find X10 phù hợp hơn với người ưu tiên thiết bị gọn nhẹ, vẫn có hai camera 200MP, pin 8.000 mAh và cấu hình hướng đến phân khúc cao cấp.

Trong khi Find X10 Pro Max nổi bật ở hệ thống ba camera 200MP, màn hình lớn hơn, chip Dimensity 9600 Pro và RAM 16GB thì phiên bản Pro Max có kích thước và trọng lượng lớn hơn.

Ở phân khúc smartphone cao cấp, Find X10 Series cho thấy hướng cạnh tranh tập trung vào khả năng nhiếp ảnh, quay video và thời lượng pin, bên cạnh những nâng cấp về hiệu năng xử lý.

Về giá bán, OPPO Find X10 có giá từ 34,99 triệu đồng đến 39,99 triệu đồng, tùy phiên bản cấu hình, với các lựa chọn màu xanh nhạt, cam nhạt và xám titan. Find X10 Pro Max có giá 49,88 triệu đồng, với hai màu trắng và xám titan.

Ngoài ra, OPPO cung cấp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad dành cho Find X10 Series với giá 6,99 triệu đồng.