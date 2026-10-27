Hệ thống tính cước cho 100 triệu thuê bao Viettel được vinh danh tại Dubai

(VTC News) -

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) vừa được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp triển khai công nghệ xuất sắc khu vực châu Á tại Telecom Review Excellence Awards 2026, tổ chức ở Dubai (UAE). Giải thưởng ghi nhận hệ thống tính cước thời gian thực vOCS 4.0 do doanh nghiệp phát triển.

Trong ba tháng, Viettel High Tech phối hợp với Viettel Networks và Viettel Telecom chuyển đổi hơn 100 triệu thuê bao di động tại Việt Nam cùng khoảng 5.000 gói cước từ vOCS 3.0 sang vOCS 4.0. Quá trình diễn ra trên mạng lưới đang hoạt động mà không làm gián đoạn dịch vụ.

Hệ thống tính cước thời gian thực (Online Charging System - OCS) xử lý các giao dịch phát sinh từ cuộc gọi, tin nhắn, lưu lượng dữ liệu đến gói cước và chương trình khuyến mại. Đây là hạ tầng trọng yếu của nhà mạng, đòi hỏi năng lực xử lý lớn, độ trễ thấp và độ chính xác cao.

Viettel High Tech cho biết vOCS 4.0 có thể xử lý hơn 300.000 giao dịch mỗi giây, với độ trễ dưới 5 mili giây. So với thế hệ trước, hệ thống giúp giảm tới 50% chi phí đầu tư phần cứng, rút ngắn khoảng 30% thời gian triển khai và tăng gấp ba lần tốc độ bổ sung tính năng mới.

Thời gian đưa gói cước mới ra thị trường cũng giảm từ vài ngày xuống còn vài giờ nhờ khả năng cấu hình theo mẫu chuẩn hóa và kiểm thử tự động.

Doanh nghiệp cho biết đã tự phát triển các thành phần công nghệ cốt lõi của vOCS 4.0, từ nền tảng điện toán đám mây Cloud Native đến công nghệ quản lý mạng ảo hóa, xử lý tính cước và quản lý dữ liệu thuê bao. Hệ thống hỗ trợ các mạng từ 2G đến 5G và dịch vụ cố định.

Về khả năng duy trì dịch vụ, vOCS 4.0 được triển khai tại hai trung tâm dữ liệu cách nhau khoảng 2.000 km. Khi một trung tâm gặp sự cố, trung tâm còn lại có thể tự động tiếp quản và khôi phục dịch vụ trong chưa đầy hai phút.

Việc làm chủ hệ thống tính cước giúp nhà mạng chủ động hơn trong nâng cấp công nghệ, phân bổ tài nguyên và triển khai chính sách kinh doanh, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài.

Theo thông tin công bố, hai thế hệ vOCS hiện phục vụ hơn 220 triệu thuê bao tại Việt Nam và 10 thị trường nước ngoài nơi Viettel đầu tư. Viettel High Tech đã bắt đầu chào bán vOCS 4.0 cho các nhà mạng quốc tế.