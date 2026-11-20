(VTC News) -

Bảng giá thay pin iPad mùa Black Friday

Giá thay pin iPad tại Điện Thoại Vui tháng 11/2026 từ 450.000 đồng, thay đổi theo đời máy và thương hiệu pin, đã gồm công thợ và VAT. Bảng dưới đây áp dụng cho trường hợp khách hàng săn thành công voucher livestream, tính sẵn giá trước và sau voucher cho 8 đời iPad phổ biến:

Với 4 đời iPad có giá thay pin dưới 1.000.000 đồng, khách hàng có voucher chỉ trả đúng một nửa chi phí. Với các đời còn lại, voucher giảm cố định 500.000 đồng, tương đương 33 - 48% chi phí.

Riêng iPad Gen 9 2021 có hai lựa chọn pin. Pin Vmas sau voucher còn 295.000 đồng, thấp hơn pin Pisen 255.000 đồng với cùng thời hạn bảo hành 12 tháng. Mỗi đời máy còn có các loại pin khác với giá khác nhau, nên khách hàng cần yêu cầu báo giá đúng loại pin mình chọn trước khi thay.

Thay pin iPad Black Friday có tiết kiệm?

Thay pin iPad dịp Black Friday 2026 tại Điện Thoại Vui tiết kiệm hơn ngày thường nếu khách hàng săn được voucher sửa chữa 50%, tối đa 500.000 đồng trong livestream TikTok tối 28/11. Khách hàng không có voucher thanh toán theo giá niêm yết như ngày thường.

Voucher được phát cho 100 khách hàng nhắn tin sớm nhất trong buổi live. Để không bỏ lỡ, người dùng cần thực hiện 4 bước:

Theo dõi kênh TikTok của Điện Thoại Vui trước ngày 28/11 để nhận thông báo khi livestream bắt đầu.Vào livestream đúng giờ từ 19h - 21h và nhắn tin theo hướng dẫn của người dẫn chương trình.

Nhận xác nhận voucher nếu nằm trong 100 khách hàng đầu tiên.Mang iPad đến cửa hàng để thay pin và áp voucher khi thanh toán.

Voucher trừ 50% chi phí thay pin, tối đa 500.000 đồng.

Khi nào nên thay pin iPad?

Pin iPad giảm dung lượng sau thời gian dài sử dụng, nhưng thời lượng pin ngắn hơn không đồng nghĩa thiết bị cần thay linh kiện ngay. Người dùng nên kiểm tra khi máy xuất hiện tình trạng phải sạc nhiều lần trong ngày, sập nguồn bất thường, phần trăm pin thay đổi nhanh hoặc nóng hơn bình thường.

Với các mẫu iPad hỗ trợ theo dõi tình trạng pin trực tiếp, người dùng có thể kiểm tra trong phần Cài đặt để biết dung lượng tối đa và số chu kỳ sạc. Thông tin này giúp đánh giá mức độ hao mòn trước khi quyết định thay.

Trường hợp cần chú ý hơn là pin bị phồng, thân máy biến dạng hoặc màn hình bắt đầu bị đẩy lên. Khi đó, người dùng nên ngừng sử dụng và mang máy đi kiểm tra sớm. Tiếp tục sạc hoặc sử dụng pin đã biến dạng có thể làm ảnh hưởng đến màn hình và các linh kiện khác, khiến chi phí sửa chữa tăng.

Thay pin iPad uy tín ở đâu?

Quy trình tại Điện Thoại Vui bắt đầu bằng bước kiểm tra thiết bị và báo tình trạng, chi phí trước khi kỹ thuật viên thực hiện. Sau khi thay, máy được kiểm tra lại khả năng sạc, nguồn và các chức năng cơ bản trước khi bàn giao.

Thời gian thay pin iPad dự kiến khoảng 30-60 phút đối với nhiều model khi linh kiện có sẵn. Mức bảo hành thay đổi theo loại pin, phổ biến từ 6 đến 12 tháng. Một số sản phẩm Vmas và Pisen trên website đang được công bố thời hạn bảo hành 12 tháng.

Giá dịch vụ được niêm yết đã bao gồm VAT và công thay. Người dùng nên xác nhận lại mức giá sau Black Friday, loại pin và thời gian bảo hành trước khi kỹ thuật viên thao tác.

Trong giai đoạn cao điểm, khách hàng có thể kiểm tra trước tình trạng linh kiện và đặt lịch để hạn chế thời gian chờ. Điều này đặc biệt cần thiết với các dòng iPad Air, iPad Pro đời mới hoặc model ít phổ biến do linh kiện có thể không sẵn tại tất cả cửa hàng.

Thay pin iPad dịp Black Friday 2026 tại Điện Thoại Vui chỉ rẻ hơn ngày thường khi khách hàng săn được voucher sửa chữa 50% trong livestream TikTok tối 28/11. Với voucher, chi phí thay pin giảm từ 225.000 đồng đến 500.000 đồng tùy đời máy, tương đương 33 - 50% giá niêm yết.

Trước khi đến cửa hàng, khách hàng nên xác định đúng đời iPad, kiểm tra tình trạng pin và xác nhận giá sau voucher cho loại pin mình chọn.