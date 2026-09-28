Công nghệ 28/9: Mã nguồn của Apple làm lộ thông số cấu hình iPad 12

(VTC News) -

iPad 12 lộ loạt thông số từ mã nguồn Apple

Các thông tin này được tìm thấy trong mã nguồn Apple và bổ sung cho những thông số từng xuất hiện trước đó.

iPad 11 hiện sử dụng chip A16 và RAM 6 GB. Việc chuyển sang A19 cùng RAM 8 GB được mô tả là một nâng cấp đáng kể về cấu hình. Đáng chú ý, A19 hỗ trợ Apple Intelligence, trong khi mức RAM 8 GB được xác định là yêu cầu tối thiểu để chạy hệ thống này.

Điều đó đồng nghĩa iPad 12 sẽ có khả năng hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence và Siri AI vốn không có trên iPad 11.

Modem C1X hỗ trợ 5G băng tần sub-6GHz và được mô tả là hoạt động hiệu quả hơn modem Qualcomm trên các mẫu iPad hiện tại. Chip mạng N1 bổ sung hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và giao thức Thread. Mã nguồn không đề cập màu sắc, nhưng iPad 12 có khả năng xuất hiện thêm lựa chọn màu mới.

Apple chưa xác nhận thời điểm phát hành. Thiết bị được dự kiến xuất hiện vào mùa xuân 2027, trong khi iPad hiện tại có giá khởi điểm 12,79 triệu đồng sau đợt tăng giá tháng 6/2026 và mẫu mới được cho là có thể duy trì mức giá tương tự.

Apple thua kiện, bị yêu cầu bồi thường 5,7 tỷ USD

Apple có thể phải bồi thường hơn 5,7 tỷ USD cho Taction sau khi bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego, Mỹ, kết luận công nghệ Taptic Engine vi phạm hai bằng sáng chế liên quan đến phản hồi xúc giác.

Vụ kiện được Taction khởi xướng từ năm 2021, xoay quanh hai bằng sáng chế Mỹ số 10,659,885 và 10,820,117, liên quan đến công nghệ bộ chuyển đổi xúc giác dựa trên rung động, giúp thiết bị tạo phản hồi để người dùng cảm nhận khi thao tác.

Taction cho rằng Taptic Engine trên Apple Watch và iPhone sử dụng công nghệ của công ty mà không có giấy phép hợp lệ. Bồi thẩm đoàn xác định Apple vi phạm hai điểm yêu cầu bảo hộ trong một bằng sáng chế và một điểm trong bằng sáng chế còn lại, nhưng không cho rằng hành vi này được thực hiện một cách cố ý.

Taction trước đó cũng cáo buộc Apple sao chép ngược công nghệ từ hai mẫu tai nghe chơi game Kannon.

Phiên tòa bắt đầu ngày 14/9. Sau khi các thủ tục tố tụng kết thúc, bảy thành viên bồi thẩm đoàn thảo luận trong hai ngày và công bố phán quyết có lợi cho Taction lúc 13h15 ngày 26/9.

Apple cho biết sẽ kháng cáo, đồng thời không đồng tình với phán quyết và mức bồi thường, cho rằng Taptic Engine khác biệt với công nghệ của Taction.

Sony gọi hơn 8.000 nhân viên trở lại văn phòng

Từ tháng tới, Sony Semiconductor Solutions, công ty con chuyên về chip của Sony, sẽ áp dụng nguyên tắc làm việc trực tiếp toàn thời gian tại văn phòng đối với khoảng 8.000 nhân sự. Đây là một phần trong quá trình tái cấu trúc nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển về AI vật lý (physical AI).

Việc hủy chế độ làm việc từ xa được Sony Semiconductor Solutions đặt trong mục tiêu nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian ra quyết định đối với các dự án nghiên cứu liên phòng ban và thúc đẩy những mảng kinh doanh mới.

Doanh nghiệp cũng cho rằng sự phối hợp giữa các bộ phận có vai trò quan trọng trong các quan hệ đối tác bên ngoài, trong đó có liên minh với TSMC để sản xuất hàng loạt cảm biến hình ảnh thế hệ mới.

Đơn vị này dự kiến bắt đầu hoạt động kinh doanh chung với Mitsubishi Electric vào tháng 10 để hỗ trợ lĩnh vực tự động hóa sản xuất.

Sony đang mở rộng các khu vực dành cho giao lưu, tương tác bên cạnh phòng làm việc cá nhân. Nhân viên được bổ sung một số phúc lợi như hỗ trợ tiền ăn trưa, trong khi làm việc từ xa vẫn được duy trì trong một số trường hợp đặc biệt như chăm sóc con nhỏ hoặc người thân.

Động thái này diễn ra khi tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu nhân viên đến văn phòng có xu hướng tăng. Khảo sát của Persol Research and Consulting cho thấy năm 2026, 24,6% người được hỏi cho biết công ty áp dụng quy định bắt buộc đến văn phòng, tăng 1,8 điểm phần trăm.

Ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng làm việc từ xa giảm xuống 21,4%, thấp hơn 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Hơn 80% người tham gia khảo sát vẫn muốn duy trì làm việc từ xa.