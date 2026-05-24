Công nghệ 24/5: Đấu giá 77 tên miền '.vn' đợt 2

(VTC News) -

Đợt 2 đấu giá tên miền ".vn" năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức triển khai Đợt 2 đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Tổng cộng có 77 tên miền ngắn, đẹp được đưa ra đấu giá trong đợt này.

Danh sách Đợt 2 đấu giá tên miền ".vn" năm 2026. (Nguồn: Bộ KH&CN)

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra trong hai ngày 22–23/6 sau khi hoàn tất thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Đây là bước tiếp nối nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sở hữu tên miền giá trị.

Việc đấu giá tên miền ".vn" được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh và nâng cao hiện diện số của Việt Nam trên môi trường Internet toàn cầu.

VNPT mở mạng đi động số 2 với đối tác Nhật KDDDI

Ngày 20/5, VNPT và KDDI - tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản - đã ký kết hợp tác chiến lược dài hạn. Hai bên sẽ cùng phát triển và ra mắt thương hiệu viễn thông di động mới tại Việt Nam vào quý IV/2026, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm số.

VNPT và KDDI công bố hợp tác chiến lược phát triển và khai thác thương hiệu dịch vụ di động thứ hai của VNPT tại Việt Nam. (Nguồn: VNPT)

Theo thỏa thuận, KDDI sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ thương hiệu "povo" tại Nhật Bản, nổi bật với khả năng cá nhân hóa dịch vụ. VNPT đảm nhận vai trò hạ tầng với mạng lưới rộng khắp, hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng và kênh phân phối toàn quốc, tạo điều kiện để thương hiệu mới nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Hợp tác này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương, chuyển đổi số và kết nối Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Đại diện VNPT MyTV nhận giải tại sự kiện Asian-Pacific Broadcasting+ Awards 2026. (Nguồn: VNPT)

Bên cạnh đó, một đơn vị thành viên của VNPT là MyTV cũng vừa được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 với hai hạng mục: giải pháp MyTV B2B cho doanh nghiệp và hệ thống AI tự động hóa sản xuất nội dung số. Trong đó giải pháp MyTV AI giúp tối ưu quy trình sản xuất nội dung với các công nghệ như AI Highlight, Subtitle, Voice và Smart Filter, giảm 40% thời lượng hậu kỳ và rút ngắn 35% thời gian đưa nội dung lên nền tảng.

FPT ra mắt Flezi Foundry - nền tảng AI nâng cao năng lực

FPT vừa giới thiệu Flezi Foundry (FPT Digital Foundry), nền tảng AI hỗ trợ phát triển phần mềm và vận hành CNTT cho doanh nghiệp toàn cầu. Được xây dựng theo mô hình Service-as-a-Software, Flezi Foundry tích hợp các AI Agent tự động, hạ tầng bảo mật và quy trình giám sát chuyên gia nhằm tối ưu hiệu suất triển khai.

Với sự giám sát của con người, nền tảng AI của FPT có thể nâng cao hiệu suất tới 30%. (Nguồn: FPT)

Nền tảng hoạt động theo hai mô hình: Agentic Development Lifecycle (ADLC) cho phát triển phần mềm và Agentic Managed Services (AMS) cho vận hành CNTT. Với sự giám sát của con người, Flezi Foundry giúp tăng hiệu suất tới 30% và tự động xử lý đến 90% yêu cầu hỗ trợ cơ bản.

Ra mắt Flezi Foundry là bước tiến trong chiến lược AI-First của FPT, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu và mở rộng năng lực cung cấp giải pháp AI cho doanh nghiệp quốc tế.

DCCI Summit 2026: Hạ tầng số dẫn đầu cuộc đua AI

Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 16/6, quy tụ cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp phía Nam trong bối cảnh nhu cầu về hạ tầng số tăng mạnh. Sự kiện tập trung vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng AI - những yếu tố cốt lõi cho tăng trưởng bền vững.

DCCI Summit mang đến những góc nhìn mới mẻ cho bài toán hạ tầng phục vụ AI. (Nguồn: Viettel IDC)

Trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp cần nền tảng dữ liệu, tính toán và kết nối đủ mạnh để vận hành thông minh và an toàn. TP.HCM, với mật độ doanh nghiệp cao trong các lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử và logistics, đang trở thành trung tâm đầu tư hạ tầng dữ liệu quy mô lớn.

DCCI Summit 2026 không chỉ là diễn đàn công nghệ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nhìn lại nền móng hạ tầng của mình trước giai đoạn tăng tốc mới. DCCI Summit 2026 do Viettel IDC tổ chức.