(VTC News) -

Robot Optimus có thể làm việc nhà trong 18 tháng tới

Tỷ phú Elon Musk cho biết robot hình người Optimus của Tesla có thể thực hiện các công việc gia đình như rửa bát, đổ rác trong vòng 12-18 tháng tới.

Trong cuộc trò chuyện với hai nhà đầu tư công nghệ Gavin Baker và Antonio Gracias, Musk cho biết rửa bát là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi robot phải biết nhặt đĩa còn thức ăn thừa, làm sạch, lau khô và cất vào tủ an toàn. Hiện chưa có robot hình người nào thực hiện được toàn bộ quy trình này.

Ngoài việc nhà, Optimus được định hướng có thể làm gia sư, trông trẻ, bảo vệ, cắt cỏ và nấu ăn. Tuy nhiên, ứng dụng ưu tiên ban đầu của robot lại là công nghiệp nặng, đặc biệt trong khai thác mỏ và tinh luyện quặng.

Với khả năng hoạt động 24/7 trong môi trường khắc nghiệt, robot được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực và chi phí cao. Sau đó, Tesla mới hướng Optimus đến thị trường dân dụng.

Robot TeoTronico 53 ngón tay thách đấu nghệ sĩ piano Ý

Robot chơi piano TeoTronico với 53 ngón tay cơ khí vừa so tài cùng nghệ sĩ piano chuyên nghiệp Roberto Prosseda tại Prato, vùng Tuscany, Italy, ngày 12/11.

Được kỹ sư Matteo Suzzi phát triển từ năm 2008, TeoTronico sử dụng hệ thống nam châm điện kết hợp lệnh máy tính để điều khiển các ngón tay, tái hiện tác phẩm âm nhạc với độ chính xác cao.

Robot còn tích hợp chatbot AI Gemini của Google để trò chuyện và trả lời câu hỏi, nhưng công nghệ này hoạt động độc lập với hệ thống chơi đàn.

Tại sự kiện, hai bên lần lượt biểu diễn các tác phẩm của Frédéric Chopin trước khi cùng hòa tấu. TeoTronico cũng trình diễn nhạc của Mozart và Nikolai Rimsky-Korsakov.

Robot có lợi thế về nhịp điệu ổn định, độ chính xác và không bị mệt mỏi. Tuy nhiên, nghệ sĩ Roberto Prosseda cho rằng âm nhạc không chỉ là chơi đúng nốt mà còn cần sự sáng tạo, diễn giải cá nhân và cảm xúc của người biểu diễn.

Tỷ lệ tấn công deepfake tại Việt Nam cao gần gấp đôi trung bình thế giới

Khảo sát toàn cầu về an ninh mạng mới của hãng bảo mật Kaspersky cho thấy làn sóng tấn công lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang gia tăng mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Đáng chú ý, tại Việt Nam, các cuộc tấn công sử dụng deepfake chiếm tới 21% tổng số sự cố được ghi nhận, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 11% và bỏ xa mức 14% của khu vực.

Cũng theo khảo sát, 75% tổ chức tại Việt Nam thừa nhận từng chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công khai thác điểm yếu do nhân viên thiếu nhận thức về an toàn thông tin - cao nhất tại APAC, cao hơn mức trung bình khu vực (63%) và toàn cầu (60%).

Trước sức ép của các kịch bản lừa đảo bằng công nghệ cao, các tổ chức tại Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về mức độ cởi mở và sẵn sàng đầu tư cho các công cụ bảo mật tích hợp AI với tỷ lệ 87%, xếp trên Malaysia (76%) và Indonesia (74%).

Tuy nhiên, Kaspersky chỉ ra năng lực chuyên môn của đội ngũ vận hành lại chưa theo kịp tốc độ mua sắm công nghệ, khiến doanh nghiệp khó khai thác tối đa hiệu quả phòng vệ.