Công nghệ 10/11: Robot tự bò bằng ngón tay, Anthropic hụt kỳ vọng tỷ USD

(VTC News) -

Bàn tay robot có thể tự di chuyển

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Zurich (ETH Zurich) đã phát triển một bàn tay robot có khả năng tự di chuyển bằng các đầu ngón tay, tự đứng dậy sau khi bị ngã và thực hiện những thao tác độc lập mà không cần cánh tay nâng đỡ.

Thiết bị sử dụng mẫu bàn tay thương mại WUJI, được tích hợp pin, máy tính vi xử lý và cảm biến chuyển động trên mu bàn tay. Toàn bộ hệ thống chỉ nặng 818 gram.

Nhóm nghiên cứu ứng dụng thuật toán học tăng cường trong môi trường mô phỏng, trải qua hàng triệu phép thử ảo để tìm ra cách di chuyển và giữ thăng bằng phù hợp.

Trong thử nghiệm thực tế, robot di chuyển thành công trên 14 loại bề mặt khác nhau. Tốc độ trung bình trên thảm đạt 9,3 cm/giây qua 21 lượt chạy. Khi bị đẩy ngã ngửa 25 lần, thiết bị tự đứng dậy thành công 21 lần.

Robot cũng có thể dùng một ngón tay gõ chính xác phím điều khiển 29/32 lượt trong trò chơi Sokoban.

Công nghệ này hướng đến khả năng đưa bộ phận thao tác vào những không gian chật hẹp mà thân robot lớn không thể tiếp cận, phục vụ cứu hộ và thăm dò kỹ thuật.

Anthropic hạ kỳ vọng định giá 1.000 tỷ USD trước thềm IPO

Định giá của Anthropic, công ty phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo Claude, đang chịu áp lực trước kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Chỉ trong khoảng một tháng, mức định giá kỳ vọng của doanh nghiệp đã giảm khoảng 1.000 tỷ USD.

Đầu tháng 10, Anthropic đặt mục tiêu định giá khoảng 2.000 tỷ USD khi lên kế hoạch IPO. Đến giữa tháng, con số này giảm còn khoảng 1.500 tỷ USD do tốc độ tăng trưởng doanh thu quý III chậm lại.

Trong những tuần gần đây, định giá có thời điểm xuống 1.000 tỷ USD, trong khi một số nhà đầu tư cho rằng mức hợp lý hơn nằm trong khoảng 1.100-1.300 tỷ USD.

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc thị trường công nghệ và AI chịu áp lực bán mạnh. Ngày 5/11, Nasdaq Composite giảm 5,5%, còn chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) mất 12,3%.

Nhân viên Apple Store bị cáo buộc tự ý đăng ký dịch vụ cho khách

Một số nhân viên tại Apple Store ở Mỹ bị cáo buộc tự ý đăng ký dùng thử các dịch vụ trả phí của Apple cho khách hàng mà không có sự đồng ý rõ ràng, khiến người dùng có nguy cơ bị trừ tiền sau khi hết thời gian miễn phí.

Theo MacRumors và PhoneArena, cáo buộc được Louis Rossmann, chuyên gia sửa chữa thiết bị điện tử và nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đưa ra trong loạt video đăng tải gần đây. Một số nhân viên được cho là đã tự nhấn nút “Đồng ý” trên thiết bị của cửa hàng để kích hoạt gói dùng thử Apple One và các dịch vụ khác, thay vì để khách hàng xác nhận.

Đáng chú ý, tại một số cửa hàng, nhân viên được giao chỉ tiêu đăng ký dịch vụ với tỷ lệ 40% khách hàng mua thiết bị. Các gói dùng thử có thể tự động chuyển thành thuê bao trả phí nếu người dùng không hủy trước thời hạn.

Sau khi thông tin được công bố, Apple được cho là đã gỡ bỏ chỉ tiêu này và gửi hướng dẫn nội bộ, yêu cầu nhân viên chỉ kích hoạt dịch vụ khi có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, hãng giải thích việc bỏ chỉ tiêu liên quan đến tính phù hợp của thước đo trong mùa mua sắm cuối năm, đồng thời chưa công khai xác nhận các cáo buộc.