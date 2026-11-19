(VTC News) -

Dù số lượng thiết bị gặp hiện tượng nứt màn hình chiếm tỷ lệ khá nhỏ, sự cố liên quan đến cơ cấu bản lề trên mẫu điện thoại gập iPhone Duo vẫn đủ nghiêm trọng để buộc Apple phải lên tiếng thừa nhận. Ngay trước thời điểm Apple đưa ra thông báo chính thức, nhà sản xuất linh kiện Hàn Quốc Fine M-Tec đã chủ động phát đi tuyên bố khẳng định không tồn tại bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong lô hàng cung cấp cho khách hàng, thậm chí cảnh báo sẽ khởi kiện những bên cáo buộc hãng sản xuất linh kiện kém chất lượng.

Trong thông cáo ban đầu, Fine M-Tec không nêu đích danh đối tác nào, bởi thực tế doanh nghiệp này cũng cung ứng bộ phận bản lề cho Samsung. Tuy nhiên, việc lời phủ nhận được đưa ra đúng lúc làn sóng phàn nàn về màn hình iPhone Duo dâng cao khiến giới quan sát ngầm hiểu khách hàng được nhắc tới chính là Apple.

Độ bền cũng như thiết kế bản lề gập màn hình của iPhone Duo đang là vấn đề gây tranh cãi.

Theo ghi nhận từ chuyên trang MacRumors, tờ The Elec của Hàn Quốc sau đó đã đăng tải bài viết tiết lộ Fine M-Tec rút lại tuyên bố phủ nhận kể trên. Nguồn tin này cho biết đại diện phía nhà cung ứng thậm chí đã liên hệ đề nghị The Elec gỡ bỏ luôn bài viết cập nhật, với lý do Apple không hài lòng khi đối tác tự ý phát ngôn công khai trước truyền thông về vấn đề kỹ thuật của sản phẩm.

Dù vậy, diễn biến thực tế quanh vụ việc vẫn tồn tại nhiều chi tiết mâu thuẫn. Đến thời điểm hiện tại, bài viết của The Elec đề cập đến việc Apple gây sức ép lên nhà cung ứng hoàn toàn không xuất hiện trên trang web, trong khi bản tin gốc dẫn lại ảnh chụp màn hình tuyên bố phủ nhận ban đầu của Fine M-Tec vẫn tồn tại trực tuyến. Cả Apple lẫn Fine M-Tec đều giữ im lặng và từ chối bình luận thêm.

Giới theo dõi chuỗi cung ứng cho biết cụm bản lề trên iPhone Duo được Apple đặt hàng từ hai nhà cung cấp độc lập. Danh tính của đối tác thứ hai đến nay vẫn được giữ kín, trong khi Fine M-Tec lại vô tình tự để lộ vai trò nhà cung ứng của mình chỉ vì vội vàng lên tiếng thanh minh.