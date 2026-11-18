(VTC News) -

Đêm 17/11, nhiều người dùng Apple trên thế giới phản ánh không thể đăng nhập tài khoản Apple, truy cập iCloud hoặc tải ứng dụng từ App Store. Sự cố cũng ảnh hưởng đến Apple Music, Apple Pay và một số dịch vụ dành cho doanh nghiệp, giáo dục.

Theo Reuters, Apple xác nhận sự cố xuất phát từ một bản cập nhật nội bộ. Công ty cho biết nhiều hệ thống đã hoạt động trở lại và đang tiếp tục khôi phục những dịch vụ còn bị ảnh hưởng. Apple đồng thời khẳng định sự cố không liên quan đến một cuộc tấn công mạng nhưng chưa công bố chi tiết kỹ thuật về bản cập nhật gây lỗi.

Apple xác nhận lỗi cập nhật nội bộ gây gián đoạn nhiều dịch vụ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nền tảng StatusGator đã phát hiện dấu hiệu gián đoạn vào khoảng 23 giờ 22 ngày 17/11 (giờ Việt Nam). Đến 23 giờ 52 cùng ngày, vấn đề về dịch vụ đăng nhập tài khoản Apple được ghi nhận. Sự cố được đánh dấu kết thúc vào khoảng 5 giờ 22 ngày 18/11, tương đương khoảng 6 giờ kể từ khi xuất hiện những báo cáo đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian gián đoạn thực tế có thể khác nhau giữa các dịch vụ.

Trong thời gian này, Apple ghi nhận trục trặc ở iCloud Account & Sign In, App Store, Apple Music, AppleCare, iCloud Mail và iCloud.com. Một số dịch vụ dành cho doanh nghiệp và giáo dục như Apple Business, Apple School Manager và Schoolwork cũng bị ảnh hưởng.

Theo TechCrunch, lỗi đăng nhập iCloud khiến một số người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản Apple và không thể xác thực lại. Một số trường hợp còn gặp khó khăn khi kích hoạt iPhone mới. Các nhà phát triển cũng phản ánh sự cố khi truy cập App Store Connect.

Mức độ gián đoạn được thể hiện qua dữ liệu của Downdetector. Tại Mỹ, nền tảng này ghi nhận khoảng 2.300 báo cáo lỗi Apple Pay và 1.800 báo cáo liên quan đến iCloud vào thời điểm sự cố đạt đỉnh.

Liên tiếp các sự cố công nghệ

Sự cố tại Apple diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn tại Mỹ liên tiếp ghi nhận trục trặc hệ thống. Ngày 17/11, Marriott International cũng gặp lỗi đăng nhập trên website Marriott.com và ứng dụng Marriott Bonvoy. Tập đoàn khách sạn này sau đó xác nhận đã khắc phục sự cố và cho biết kết quả rà soát nội bộ không phát hiện dấu hiệu liên quan đến an ninh mạng.

Trước đó một ngày, United Airlines gặp sự cố hệ thống kéo dài hơn 90 phút, buộc hãng phải hoãn một số chuyến bay khởi hành. Sự việc xảy ra vài ngày sau khi mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gặp trục trặc, khiến cơ quan này phải ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc.

Cũng trong ngày 16/11, lỗi phần mềm tại JPMorgan Chase khiến hàng nghìn khách hàng gặp khó khăn khi truy cập tài khoản trực tuyến tại một số ngân hàng và thực hiện giao dịch qua Zelle. Sự cố được cho là xuất phát từ lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng nội bộ, không phải tấn công mạng. Ngân hàng sau đó xác nhận các hệ thống đã hoạt động bình thường.

Tuần trước, sự cố trên phạm vi toàn cầu của Microsoft làm gián đoạn nhiều dịch vụ thuộc Microsoft 365, trong đó có Outlook, Teams và trợ lý AI Copilot. Microsoft cho biết không có dấu hiệu cho thấy hoạt động độc hại là nguyên nhân gây ra sự cố, đồng thời khẳng định vấn đề không liên quan đến tấn công mạng hay các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agents).