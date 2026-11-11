Robot, AI mở hướng mới trong chăm sóc vận động và thể chất

(VTC News) -

Sáng 11/11, VNG PT Lab (Physical Things Lab), đơn vị nghiên cứu robot và giải pháp phần cứng của VNG, công bố hợp tác với Phòng khám True Core Wellness (TCW) nghiên cứu, phát triển thiết bị phục vụ chăm sóc vận động và rèn luyện thể chất.

Theo thỏa thuận, VNG PT Lab phụ trách nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị, trong khi TCW cung cấp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế từ hoạt động của phòng khám. Hai bên sẽ phối hợp xác định nhu cầu, vấn đề trong quá trình vận động và tập luyện để định hướng phát triển sản phẩm.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, cho biết các phiên bản thiết bị ban đầu có thể có thiết kế đơn giản nhưng tích hợp nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Lê Hồng Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

“Mục tiêu là phát triển những sản phẩm giúp người gặp khó khăn trong vận động có thêm cơ hội tiếp cận các hoạt động tập luyện phù hợp”, ông Minh chia sẻ.

Việc phát triển thiết bị đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật phần cứng và kiến thức chuyên môn về vận động. Do đó, các kỹ sư VNG PT Lab sẽ làm việc trực tiếp với bác sĩ, chuyên gia của TCW để xác định những vấn đề cần giải quyết, thay vì chỉ phát triển sản phẩm dựa trên yêu cầu kỹ thuật.

Các thiết bị đều tích hợp nhiều công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực robot và AI. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ông Alois Luong, Trưởng phòng VNG PT Lab cho biết đơn vị được thành lập nhằm mở rộng hoạt động nghiên cứu của VNG từ phần mềm sang phần cứng. Hợp tác với TCW cũng giúp đội ngũ kỹ sư tiếp cận các yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thực tế, làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu, thiết kế thiết bị.

Hiện hai bên đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Các thiết bị dự kiến phục vụ hoạt động tập luyện, hỗ trợ cải thiện khả năng vận động và nâng cao thể chất. Đây là một trong những hướng ứng dụng robot và AI mà VNG PT Lab đang nghiên cứu bên cạnh lĩnh vực phần mềm truyền thống.