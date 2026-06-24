Công an Đà Nẵng xử lý hơn 100 người bình luận xuyên tạc trên các trang phản động

(VTC News) -

Ngày 24/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện nhiều tài khoản Facebook tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên các trang mạng phản động như “thoibao.de”, “Lê Trung Khoa”, “Nguyễn Văn Đài” trong thời gian từ năm 2020 đến nay.

Công an TP Đà Nẵng răn đe, xử lý nhiều trường hợp bình luận xuyên tạc trên các trang phản động. (Ảnh: C.A)

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 10 đến 20/6/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường trên địa bàn đồng loạt tiến hành xác minh, mời làm việc, răn đe, giáo dục đối với 79 trường hợp có hành vi vi phạm. Qua làm việc, phần lớn các trường hợp đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Kết quả xác minh cho thấy, đa số các trường hợp vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng nên đã vô tình tiếp tay lan truyền các thông tin xấu độc. Đáng chú ý, những trang mạng mà các cá nhân này tham gia tương tác đều do các đối tượng phản động quản lý, điều hành, trong đó có Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài – những đối tượng đã bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình; tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, nội dung vi phạm; rời khỏi các hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hơn 20 trường hợp còn lại.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ hoặc phát tán trên không gian mạng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn thông tin được kiểm chứng. Tuyệt đối không tham gia bình luận đồng thuận, cổ súy hoặc tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.

Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm hoặc trang mạng có dấu hiệu đăng tải thông tin xấu, độc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp đấu tranh, xử lý.