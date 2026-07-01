'Con đường đau khổ' ở Quảng Ngãi: Gần 900m làm 1 thập kỷ không xong

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế quản lý khác nhau nên quá trình xử lý các tồn tại gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục để công trình dang dở sẽ gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị của địa phương.