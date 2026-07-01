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Xuất bản ngày 01/07/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 06:30 AM

'Con đường đau khổ' ở Quảng Ngãi: Gần 900m làm 1 thập kỷ không xong

Thanh Ba
Thanh Ba
(VTC News) -

Sau 1 thập kỷ triển khai xây dựng, đoạn đường chỉ gần 900m ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở.

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương đầu tư dự án đường Chu Văn An và khu dân cư Nam Hai Bà Trưng với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm Quảng Ngãi với khu vực bờ Bắc sông Trà Khúc, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác cầu Thạch Bích.

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương đầu tư dự án đường Chu Văn An và khu dân cư Nam Hai Bà Trưng với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm Quảng Ngãi với khu vực bờ Bắc sông Trà Khúc, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác cầu Thạch Bích.

Dự án ban đầu được giao cho UBND TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư. Đến năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao dự án trên cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư. Dự án chính thức khởi động vào năm 2016.

Dự án ban đầu được giao cho UBND TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư. Đến năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao dự án trên cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư. Dự án chính thức khởi động vào năm 2016.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi lại chuyển giao dự án cho TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư (thi công đoạn tuyến từ Ngô Sỹ Liên đến Hai Bà Trưng). Lúc này, TP Quảng Ngãi cũ chia dự án làm 10 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi lại chuyển giao dự án cho TP Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư (thi công đoạn tuyến từ Ngô Sỹ Liên đến Hai Bà Trưng). Lúc này, TP Quảng Ngãi cũ chia dự án làm 10 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp.

Đến cuối năm 2023, nhà thầu thi công mặt đường được khoảng 150m, phần còn lại của dự án rơi vào tình cảnh "đắp chiếu". Nhiều năm qua, đoạn đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Đến cuối năm 2023, nhà thầu thi công mặt đường được khoảng 150m, phần còn lại của dự án rơi vào tình cảnh “đắp chiếu”. Nhiều năm qua, đoạn đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

"Việc đoạn đường chưa đầy 900m làm 1 thập kỷ không xong khiến các hộ dân trong khu vực hết sức thống khổ. Mặt đường xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa”, bà Trần Thị Tám - người dân sinh sống ven "con đường đau khổ" giãi bày.

“Việc đoạn đường chưa đầy 900m làm 1 thập kỷ không xong khiến các hộ dân trong khu vực hết sức thống khổ. Mặt đường xuống cấp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa”, bà Trần Thị Tám - người dân sinh sống ven “con đường đau khổ” giãi bày.

Nguyên nhân dự án kéo dài là do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng. Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thanh tra toàn diện và đưa ra giải pháp để tái khởi động dự án.

Nguyên nhân dự án kéo dài là do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng. Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thanh tra toàn diện và đưa ra giải pháp để tái khởi động dự án.

Theo Kết luận thanh tra số 03 ngày 8/4/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, việc giao QISC thực hiện dự án có nhiều bất cập về cơ sở pháp lý. Thanh tra xác định không có quy định nào cho phép doanh nghiệp này được quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng công trình và khu dân cư nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh sau này.

Theo Kết luận thanh tra số 03 ngày 8/4/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, việc giao QISC thực hiện dự án có nhiều bất cập về cơ sở pháp lý. Thanh tra xác định không có quy định nào cho phép doanh nghiệp này được quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng công trình và khu dân cư nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh sau này.

Bên cạnh đó, QISC tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dù không có chuyên môn trong lĩnh vực này, đồng thời không đủ năng lực điều hành thực hiện dự án theo yêu cầu. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị khắc phục các sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, QISC tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dù không có chuyên môn trong lĩnh vực này, đồng thời không đủ năng lực điều hành thực hiện dự án theo yêu cầu. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị khắc phục các sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế quản lý khác nhau nên quá trình xử lý các tồn tại gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục để công trình dang dở sẽ gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị của địa phương.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế quản lý khác nhau nên quá trình xử lý các tồn tại gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục để công trình dang dở sẽ gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại, đặc biệt là các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc áp dụng chính sách phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại, đặc biệt là các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc áp dụng chính sách phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật.

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