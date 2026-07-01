Xe buýt đón người dân đi lại miễn phí khắp TP.HCM từ hôm nay
Từ hôm nay 1/7, người dân TP.HCM đi lại bằng xe buýt trên 134 tuyến khắp Thành phố không phải trả tiền vé; 3 tháng đầu, người đi xe buýt cũng không cần "check in".
Hiện trường cháy 16 tàu cá: Ngư dân Gia Lai thẫn thờ nhìn xác tàu đen kịt
Vụ hoả hoạn trên đầm Thị Nại chiều 29/6 đã thiêu rụi hơn chục chiếc tàu cá, chỉ còn lại những mảnh tàu đen kịt và nỗi đau trắng tay của ngư dân Gia Lai.
Cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại: Phương án hỗ trợ khẩn ngư dân
Sau vụ cháy khiến 16 tàu cá của ngư dân bị hư hỏng tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp gạo, tiền mặt cho các chủ tàu.
Đề xuất di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi: Cơ hội tái cấu trúc giao thông, đô thị Thủ đô?
Đề xuất chuyển chức năng ga đầu mối về Ngọc Hồi đặt ra bài toán lớn hơn việc di dời một nhà ga, đó là tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian đô thị Hà Nội.
'Con đường đau khổ' ở Quảng Ngãi: Gần 900m làm 1 thập kỷ không xong
Sau 1 thập kỷ triển khai xây dựng, đoạn đường chỉ gần 900m ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở.
Ngắm dự án 'sen nở giữa biển' nối Vũng Tàu - Cần Giờ khởi công hôm nay
Công trình có thiết kế độc đáo với điểm nhấn hình hoa sen khổng lồ giữa đại dương; 2 cửa hầm cũng được tạo hình hoa sen, sẽ là biểu tượng mới của vùng biển TP.HCM.
Từ hôm nay, ai được hưởng lãi suất thấp khi vay mua nhà ở xã hội?
Từ hôm nay 1/7 đến 31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu và 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo.
Trồng cây gì cho sân vườn biệt thự đẹp và sang?
Lựa chọn các loại cây thích hợp trồng sân vườn biệt thự vừa giúp nâng tầm giá trị thẩm mỹ vừa tạo bầu không khí trong lành.
10 thu nhập chịu thuế và 21 thu nhập được miễn thuế bắt đầu từ hôm nay
Từ hôm nay 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định 10 khoản thu nhập chịu thuế và 21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Xe buýt đón người dân đi lại miễn phí khắp TP.HCM từ hôm nay
Từ hôm nay 1/7, người dân TP.HCM đi lại bằng xe buýt trên 134 tuyến khắp Thành phố không phải trả tiền vé; 3 tháng đầu, người đi xe buýt cũng không cần "check in".
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/7: TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/7 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến 30-33°C.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/7 ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng trên 35°C, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo thời tiết 1/7: Miền Bắc mưa xối xả, Hải Phòng và Quảng Ninh trong tâm mưa
Trong ngày đầu tháng 7, miền Bắc tiếp tục hứng mưa lớn, trong đó, vùng núi và trung du, Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn là tâm mưa, đề phòng lũ quét, sạt lở, ngập lụt.
Mbappe ghi 2 bàn như đá tập, Pháp thắng dễ Thụy Điển 3-0
Sáng 1/7, đội tuyển Pháp thắng Thụy Điển với tỷ số 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026, trong đó Kylian Mbappe lập cú đúp bàn thắng.
Trực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất
Trực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador (8h ngày 1/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mexico đấu với Ecuador thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
Trực tiếp bóng đá Pháp 3-0 Thụy Điển: Mbappe sắp đuổi kịp Messi
Trực tiếp bóng đá Pháp vs Thụy Điển (4h ngày 1/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Pháp đấu với Thụy Điển thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.
Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Haaland ghi bàn quyết định loại Bờ Biển Ngà, Na Uy gặp Brazil ở vòng 1/8
Đội tuyển Na Uy vượt qua vòng 1/16 World Cup 2026 sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, trong đó Erling Haaland ghi bàn quyết định.
Bình luận