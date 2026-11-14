Cơ quan, doanh nghiệp lúng túng khi chọn phần mềm bản quyền

(VTC News) -

Thực trạng này được đề cập tại hội thảo “Sử dụng phần mềm có bản quyền an toàn, hiệu quả trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp”, diễn ra ngày 13/11. Sự kiện do Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đồng Tháp, phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Tín Tiến tổ chức.

Vẫn lúng túng khi chọn mua phần mềm

Ông Nguyễn Phúc Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp cho biết, quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang kéo theo nhu cầu sử dụng phần mềm và nền tảng số ngày càng tăng.

Các công cụ này góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, hỗ trợ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Phúc Tâm phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Duy)

Tuy nhiên, cùng với nhu cầu ứng dụng công nghệ, việc lựa chọn và quản lý phần mềm cũng đặt ra những yêu cầu mới. Sử dụng phần mềm không bản quyền, không rõ nguồn gốc hoặc quản lý chưa đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin, thất thoát dữ liệu và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thực tế, việc lựa chọn và triển khai phần mềm vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Lê Hồng Tín, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tín Tiến cho biết, nhiều cơ quan, xã phường và doanh nghiệp còn lúng túng khi lựa chọn phiên bản phần mềm do có quá nhiều thông tin không chính thống.

Từ quá trình hỗ trợ khách hàng, ông Tín cho biết công ty từng tiếp nhận nhiều trường hợp cần khôi phục dữ liệu, kiểm tra bảo mật và xử lý mã độc. Một số trường hợp gặp sự cố mất dữ liệu, ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân.

Ông Lê Hồng Tín, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tín Tiến. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo ông Tín, các đơn vị không nên chỉ căn cứ vào việc phần mềm có hoạt động được hay không để quyết định sử dụng. Thay vào đó, cần xác định rõ phần mềm đang dùng thuộc loại giấy phép nào, giấy phép đi kèm thiết bị hay phải mua riêng, đồng thời đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn.

Ngoài hóa đơn và chứng từ mua sắm, các đơn vị cần có giấy tờ chứng nhận phù hợp từ nhà cung cấp. Khi cần đối chiếu hoặc chứng minh quyền sử dụng, doanh nghiệp có thể liên hệ đơn vị cung cấp để được hỗ trợ hồ sơ cần thiết.

“Điều này góp phần bảo đảm hoạt động liên tục của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cũng như tính hợp pháp trong quá trình sản xuất, kinh doanh”, ông Tín nhấn mạnh.

Bản quyền gắn với an toàn và hiệu quả hoạt động

Ông Nguyễn Hải Đăng, chuyên gia đào tạo thương mại cấp cao (Commercial Master Trainer) của Microsoft cho biết, sử dụng phần mềm chính hãng giúp cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi trên cả hai phương diện pháp lý và kỹ thuật.

Khi phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng, người dùng có thể liên hệ nhà cung cấp hoặc đơn vị phân phối để được hỗ trợ. Đồng thời, các chứng từ liên quan cũng giúp chứng minh quyền sử dụng phần mềm khi cần thiết.

Theo ông Đăng, việc tuân thủ bản quyền không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế những vướng mắc pháp lý mà còn góp phần nâng cao uy tín, thể hiện sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng môi trường số an toàn và phát triển bền vững.

Các đơn vị giới thiệu giải pháp, nền tảng số tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Từ góc nhìn của đơn vị trực tiếp sử dụng, ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sen Phù Sa cho rằng, phần mềm cần được xem như một loại hàng hóa, chi phí đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất. Do đó, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến khả năng đáp ứng công việc mà còn phải tính đến tính ổn định, nguồn gốc và tính hợp pháp của phần mềm.

Ông Thiện cho biết phần mềm không có bản quyền có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và kéo theo rủi ro pháp lý. Vì vậy, doanh nghiệp cần có chứng từ sử dụng phần mềm tương tự như khi mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào. Ông cũng cho biết sẽ cân nhắc đầu tư phần mềm có bản quyền để phục vụ hoạt động.

Trong bối cảnh phần mềm ngày càng trở thành công cụ thiết yếu, việc lựa chọn và sử dụng đúng giấy phép không chỉ giúp cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm tính hợp pháp mà còn hạn chế rủi ro về dữ liệu, duy trì sự ổn định trong hoạt động. Vì vậy, bản quyền phần mềm cần được xem là một phần trong quản lý tài sản số, thay vì chỉ là khoản chi phí mua sắm.