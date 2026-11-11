Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

(VTC News) -

Kết quả được công bố tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR) năm 2026, do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đại diện các bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Giáo sư Arturo Bris, Giám đốc Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới thuộc Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, tham gia trực tuyến, giới thiệu kết quả và phương pháp đánh giá.

Toàn cảnh sự kiện.

Theo IMD, Việt Nam đạt 78,09 điểm, xếp thứ 37 trong 70 nền kinh tế ngay trong năm đầu chính thức tham gia bảng xếp hạng. Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ ba trong sáu nền kinh tế được đánh giá, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Ở các chỉ số thành phần, Việt Nam đứng thứ 13 về ứng dụng AI, thứ 15 về quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm hiệu quả.

WDAIR được IMD phát triển từ Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới, công bố từ năm 2017. Năm 2026, tổ chức này bổ sung các nội dung đánh giá về AI, kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát để xác định vị trí tương đối của các nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá kết quả xếp hạng là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số, đồng thời thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý bảng xếp hạng chỉ phản ánh vị trí tương đối giữa các nền kinh tế được khảo sát. Việc IMD thay đổi cấu trúc và bổ sung chỉ tiêu AI năm 2026 cũng đòi hỏi thận trọng khi so sánh kết quả với những năm trước.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh số, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung cải thiện chất lượng thể chế, dịch vụ công trực tuyến và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu; thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, AI vào sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, dữ liệu, tài nguyên tính toán và nhân lực AI, đồng thời giảm chi phí tiếp cận công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu phương pháp đánh giá mới của IMD, xác định những chỉ số còn hạn chế để đề xuất giải pháp cải thiện cụ thể.

“Tôi mong rằng sự kiện hôm nay không chỉ dừng lại ở việc công bố một kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh, mà là khởi đầu cho một giai đoạn hành động mạnh mẽ hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và đổi mới sáng tạo sâu rộng hơn”, Phó Thủ tướng nói.

Thứ trưởng KH&CN Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng KH&CN Phạm Đức Long cho biết Bộ sẽ nghiên cứu sâu phương pháp và kết quả đánh giá của IMD, nhận diện những lĩnh vực có lợi thế, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục.

Bộ cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, đồng thời nghiên cứu cơ chế theo dõi, đánh giá thường xuyên các chỉ số cạnh tranh số.

“Chúng tôi cam kết lấy hiệu quả thực hiện, những chuyển biến cụ thể trong năng lực cạnh tranh số và đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đối với công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của Bộ”, Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định.