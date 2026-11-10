Talkshow VietnamOn: AI và tương lai giao thông đô thị phát sóng tối 10/11

(VTC News) -

Chương trình có sự tham gia của hai khách mời là GS.TS. Lê Hùng Lân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam và ông Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Đô thị số, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions).

Talkshow tập trung phân tích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số trong quản lý, điều hành giao thông đô thị, đặc biệt là giải pháp đèn tín hiệu giao thông thích ứng. Đây được xem là hướng tiếp cận mới nhằm khắc phục những hạn chế của phương thức điều khiển đèn theo chu kỳ cố định, vốn chưa phản ánh đầy đủ biến động lưu lượng phương tiện theo thời gian thực.

Từ góc độ chuyên gia giao thông và đơn vị phát triển công nghệ, hai khách mời sẽ làm rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu thích ứng, cách camera AI và cảm biến thu thập dữ liệu, phân tích mật độ phương tiện để điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo tình hình thực tế.

Một nội dung đáng chú ý là khả năng phối hợp tín hiệu giữa nhiều nút giao liên tiếp, hình thành các tuyến đường có “làn sóng xanh”, giúp phương tiện lưu thông liên tục hơn, giảm thời gian chờ và hạn chế ùn tắc cục bộ.

Chương trình cũng đề cập đến việc ứng dụng dữ liệu điểm đi - điểm đến, công nghệ mô phỏng giao thông và hệ thống điều hành giao thông thông minh (ITS) để tối ưu hoạt động trên toàn mạng lưới, thay vì xử lý riêng lẻ từng nút giao.

Bên cạnh tiềm năng công nghệ, các khách mời cũng phân tích những thách thức khi triển khai tại Việt Nam, nơi giao thông có đặc thù hỗn hợp, mật độ xe máy lớn và dòng phương tiện biến động phức tạp. Các vấn đề về tích hợp hạ tầng sẵn có, an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và khả năng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế cũng được đặt ra.

Thông qua chương trình, VietnamOn góp phần làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giải quyết những bài toán thực tiễn của đô thị, hướng tới hệ thống giao thông vận hành hiệu quả, an toàn và bền vững hơn.

Kính mời quý độc giả đón xem talkshow VietnamOn trên Báo điện tử VTC News và các nền tảng số vào 21h45 ngày 10/11.