Tây Ninh đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

(VTC News) -

Muốn nâng cao giá trị sản phẩm và tiếp cận thị trường không chỉ trong nước mà vươn ra toàn cầu, doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi số. Đó là nhận định xuyên suốt của chính quyền tỉnh Tây Ninh trong những năm gần đây. Hạ tầng dữ liệu cần được cải thiện, khoa học công nghệ cần đi vào từng khâu sản xuất.

Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng không còn là lựa chọn thêm, mà đã trở thành điều kiện để hàng hóa tiếp cận các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vì thế đi cùng nhau, bổ trợ cho nhau.

Tỉnh đã có bước đột phá khi ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn.

Mục tiêu là thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, từng bước tái cấu trúc mô hình quản lý theo hướng hiện đại, linh hoạt và bền vững.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 55% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số. Nội dung tư vấn bao gồm quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Doanh nghiệp Tây Ninh được tiếp sức trên hành trình chuyển đổi số. (Ảnh: Huỳnh Du)

Mức hỗ trợ tối đa là 55 triệu đồng một hợp đồng mỗi năm đối với doanh nghiệp nhỏ, 110 triệu đồng với doanh nghiệp vừa.

Đối với hoạt động thuê, mua giải pháp chuyển đổi số nhằm tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ 55% chi phí.

Bên cạnh hỗ trợ ứng dụng công nghệ, Nghị quyết cũng dành chính sách cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nhằm nâng cao năng lực áp dụng công nghệ, vận hành máy móc cho đội ngũ quản lý và người lao động.

Nhờ các chính sách này, nhiều doanh nghiệp có điều kiện đưa công nghệ vào từng khâu sản xuất, quản lý và kinh doanh. Doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, tối ưu quy trình và nâng cao năng suất, từ đó thích ứng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên là một ví dụ tiêu biểu. Sản phẩm bánh tráng siêu mỏng đạt OCOP 5 sao duy nhất của tỉnh đã đạt chuẩn quốc tế FSSC 22000 và chứng nhận BRC toàn cầu. Mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất giúp Tân Nhiên nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên cho biết, trong gần một thập kỷ hoạt động, đơn vị luôn nỗ lực chinh phục các tiêu chuẩn, chứng nhận như Hàng Việt Nam chất lượng cao, OCOP 5 sao và đến BRC, FDA, Halal. Mục tiêu là mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam và vươn ra toàn cầu.

Tân Nhiên nằm trong danh sách Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026. Đồng thời, sản phẩm đã xuất khẩu sang Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Australia, Nhật Bản và Thái Lan; riêng thị trường Hàn Quốc duy trì đơn hàng khoảng 9 tấn/tháng.

Áp dụng công nghệ giúp đa dạng hóa dòng sản phẩm bánh tráng Tân Nhiên. (Ảnh: Tân Xuân)

Ở lĩnh vực chuyển đổi xanh, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) vừa đạt nhận chứng nhận công trình xanh quốc tế LEED Gold cho Nhà máy TTCS AgriS, khẳng định hiệu quả trong công tác vận hành, sử dụng năng lượng, tài nguyên, và kiểm soát chất lượng môi trường.

AgriS đang từng bước xây dựng một hệ thống vận hành đồng bộ thông qua đầu tư công nghệ, số hóa nhà máy và tối ưu tài nguyên. Đồng thời, doanh nghiệp tích hợp ESG vào quản trị và chiến lược tăng trưởng. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh song hành với hiệu quả môi trường và giá trị dài hạn.

Tây Ninh luôn tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; chính sách hỗ trợ cần gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện đổi mới máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đồng thời, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm rác thải nhựa, tăng cường tái chế, tái sử dụng tài nguyên, giữ vững nguyên tắc “phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường”.