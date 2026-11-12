Bộ trưởng Công an: Chấm dứt việc yêu cầu người dân khai lại thông tin đã có

(VTC News) -

Quan điểm trên được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra khi tham gia giải trình tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực khoa học - công nghệ, sáng 12/11.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo kế hoạch của Chính phủ.

Bộ Công an hiện quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, đã đưa vào vận hành từ tháng 8/2025. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thực hiện kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương; thời gian qua đã phục vụ 2,77 tỉ lượt tra cứu, xác thực thông tin, ước tính tiết kiệm khoảng gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Về ứng dụng định danh điện tử VNeID, theo Đại tướng Lương Tam Quang, có hơn 86,4 triệu tài khoản công dân, tích hợp 85 tiện ích.

Từ ngày 29/5/2026, Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với 16 bộ, ngành và 34 địa phương và tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ...

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm việc làm sạch dữ liệu. Bộ Công an đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ bộ, ngành, địa phương bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và an toàn trước khi kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Mốc hoàn thành làm sạch dữ liệu trước đây là ngày 30/11 theo Kế hoạch 02.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho hay, để bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh và hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, dự kiến trong Quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện để đưa vào vận hành đồng bộ.

“Nguyên tắc là khai một lần dùng nhiều lần, đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm, dữ liệu phải được chia sẻ và dùng chung. Nguyên tắc quản lý là chính xác và toàn vẹn dữ liệu, bảo mật và an toàn, minh bạch và kiểm toán. Mọi hoạt động xử lý, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi lại”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các nguyên tắc này đã được thể chế hóa trong Luật Dữ liệu và các nghị định hướng dẫn thi hành nhằm chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân nộp lại thông tin đã có.

Liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an sẽ tập trung đôn đốc, giám sát và chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế.

Đồng thời, quá trình phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn.

“Bộ Công an là cơ quan thường trực nhưng không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Bộ Công an sẽ quản trị trên hiệu quả và có trách nhiệm thúc đẩy vấn đề này”, Bộ trưởng nhấn mạnh.