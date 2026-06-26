Cô gái 23 tuổi ngỡ ngàng khi phát hiện tim có 'lỗ thủng' tới 3cm

(VTC News) -

Chị T.T.T.H. (23 tuổi, quê Phú Thọ) đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Linh Đàm với tâm lý của một người trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, kết quả thăm khám khiến chị bất ngờ khi các bác sĩ phát hiện chị mắc dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ với lỗ thông lớn tới 31 mm.

Theo các bác sĩ, căn bệnh âm thầm tồn tại hơn 20 năm nhưng gần như không gây triệu chứng rõ rệt như đau ngực hay khó thở. Người bệnh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác mệt mỏi thoáng qua nên nhầm tưởng do áp lực công việc.

Cô gái được phẫu thuật nội soi để vá lỗ thủng tim (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, thông liên nhĩ là dị tật tim bẩm sinh khá phổ biến nhưng nhiều trường hợp diễn biến âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu nên dễ chủ quan hoặc bỏ sót bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, thông liên nhĩ lớn có thể khiến tim phải làm việc quá sức trong thời gian dài, dẫn đến giãn buồng tim, tăng áp động mạch phổi và suy tim khi bước vào tuổi trung niên.

Thay vì phương pháp mổ mở kinh điển phải cưa dọc xương ức để lại vết sẹo dài và nỗi ám ảnh tâm lý, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực quyết định thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Phương pháp này giúp vá lỗ thông qua các đường rạch nhỏ ở thành ngực, hạn chế đau, giảm mất máu, không để lại sẹo dài giữa ngực, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau phẫu thuật, người bệnh được rút ống thở sớm, tự thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cho biết, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tim toàn bộ đã được triển khai thành công nhiều năm qua. Việc làm chủ kỹ thuật này giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, đặc biệt phù hợp với người trẻ khi vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị và tính thẩm mỹ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với các dị tật tim bẩm sinh vì nhiều trường hợp tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt. Việc khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tim khi có chỉ định là cách giúp phát hiện sớm bệnh và điều trị trước khi xảy ra các biến chứng nguy hiểm như suy tim hoặc tăng áp động mạch phổi.