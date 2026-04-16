Clip robot hình người truy đuổi đàn lợn rừng gây bão mạng xã hội

Clip: Robot hình người đuổi theo đàn lợn rừng.

Đoạn video ghi lại cảnh robot hình người truy đuổi đàn lợn rừng tại Thủ đô Warsaw của Ba Lan đang gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng loạt bình luận hài hước. Dù mang màu sắc viễn tưởng, clip này vẫn khiến nhiều người tò mò về khả năng ứng dụng thực tế của robot trong việc giải quyết các vấn đề đô thị.

Video lan truyền trên nền tảng X cho thấy một robot được trang bị trí tuệ nhân tạo đang chạy qua bãi đậu xe trống để đuổi theo đàn lợn rừng; phần chú thích ghi: “Tôi đang lùa đàn lợn rừng vào rừng”. Nội dung vừa hài hước vừa có phần phi thực tế này khiến cộng đồng mạng đặc biệt thích thú, nhanh chóng đạt 3,8 triệu lượt xem.

Nhân vật chính trong clip là robot hình người G1 do hãng Unitree (Trung Quốc) sản xuất, được đặt cái tên khá đặc biệt là Edward Warchocki. Trong video, robot này chạy bộ phía sau đàn lợn rừng, cố gắng kiểm soát chúng giống như một người chăn nuôi thực thụ. Tuy nhiên, những con vật nhanh nhẹn đã dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi, và cảnh robot giơ nắm đấm thể hiện sự bực bội khiến nhiều người liên tưởng đến phim hoạt hình khoa học viễn tưởng.

Robot đuổi theo đàn lợn rừng băng qua bãi đậu xe.

Những con lợn rừng đã trở thành mối họa khắp châu Âu.

Thoạt nhìn, đoạn video khiến người xem nghĩ đến giải pháp mới cho vấn nạn lợn rừng xâm nhập các đô thị châu Âu, một vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Tại một số khu vực, chính quyền thậm chí buộc phải bắn hạ lợn rừng ngay trong khu dân cư để kiểm soát số lượng. Tuy nhiên trên thực tế, màn trình diễn trong video chỉ là chiêu trò quảng bá mang tính giải trí.

Edward Warchocki vốn là một robot nổi tiếng tại Ba Lan, được biết đến với nhiều hành động mô phỏng con người. Robot này từng xuất hiện trên sân khấu để hát, tham gia đuổi theo các vận động viên marathon, thậm chí còn đến thăm Quốc hội Ba Lan. Những hoạt động mang tính biểu diễn này giúp Warchocki thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng và truyền thông.

Dù chỉ là sản phẩm dàn dựng, màn “chăn lợn rừng” của robot vẫn khiến cộng đồng mạng thích thú. Một người dùng bình luận: "Warchocki là người hùng mà chúng ta không xứng đáng có được”, trong khi người khác bình luận hài hước: “Cuối cùng cũng có một ứng dụng robot hữu ích”.

Robot hình người là một người máy nổi tiếng trên mạng xã hội ở Ba Lan.

Tại Mỹ cũng xuất hiện phiên bản tương tự mang tính giải trí. Một robot Unitree G1 khác, được đặt tên là “Jake the Rizzbot”, đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ những hành vi kỳ quặc. Robot này gây chú ý khi sử dụng tiếng lóng của thế hệ Z, thậm chí còn công khai là người đồng tính "sau khi chuyển đến California", những chi tiết hoàn toàn mang tính kịch bản và châm biếm.

Jake được cho là đã khiêu khích streamer nổi tiếng Darren Jason Watkins Jr. (IShowSpeed), dẫn đến việc bị tấn công vì phát ngôn gây khó chịu. Sự việc leo thang khi nhà phát triển robot đệ đơn kiện Watkins Jr., yêu cầu bồi thường tới 1 triệu USD (26 tỷ đồng) vào tháng 12.

Bên cạnh yếu tố giải trí, các robot hình người của Unitree cũng dấy lên những lo ngại về an toàn. Trong thời gian gần đây, đã xảy ra một số sự cố đáng chú ý. Tại Trung Quốc, một người điều khiển robot bị chính thiết bị mình vận hành đá vào vùng nhạy cảm. Trong sự kiện khác, một robot bất ngờ tát đứa trẻ do lỗi kỹ thuật.

Các chuyên gia công nghệ nhận định rằng những sự cố này có thể là dấu hiệu cảnh báo cho các rủi ro lớn hơn trong tương lai, khi robot ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, từ y tế cho đến hỗ trợ sinh hoạt tại gia đình. Việc đảm bảo an toàn, kiểm soát hành vi và hoàn thiện công nghệ sẽ là những thách thức quan trọng cần giải quyết trước khi robot thực sự trở thành một phần không thể thiếu của xã hội.