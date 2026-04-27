CLB Hải Phòng tìm thầy ngoại thay HLV Chu Đình Nghiêm

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Câu lạc bộ Hải Phòng đang tính đến nhiều phương án thay thế huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm - người xác nhận sẽ chia tay sân Lạch Tray khi mùa giải năm nay kết thúc. Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã cân nhắc lựa chọn huấn luyện viên nội - thậm chí là người có gốc Hải Phòng để xây dựng bản sắc.

Ngoài ra, đội bóng đất cảng cũng tính đến phương án tìm huấn luyện viên ngoại (họ vẫn liên hệ với một số huấn luyện viên châu Á và châu Âu) trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chọn huấn luyện viên là việc mang tính "sống còn" với câu lạc bộ Hải Phòng ở mùa giải năm sau.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia tay Hải Phòng.

Những năm qua, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đóng vai trò đặc biệt quan trọng với Câu lạc bộ Hải Phòng. Từ một đội bóng quanh quẩn với cuộc đua trụ hạng, Hải Phòng trở thành tập thể có lối chơi đẹp mắt, hiệu quả, thường xuyên cán đích an toàn ở nửa trên bảng xếp hạng. Vị trí Á quân tại V.League 2022 cho thấy rằng Hải Phòng sẵn sàng tạo ra thử thách cho bất kỳ đối thủ nào.

Bởi vậy, người kế nhiệm ông Chu Đình Nghiêm sẽ đối diện áp lực lớn để duy trì thành tích, đảm bảo thứ hạng của đội bóng trong hoàn cảnh có thể mất thêm nhiều trụ cột.

Trong sự nghiệp, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để lại dấu ấn mạnh mẽ với 3 chức vô địch V.League, 2 cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia cùng Hà Nội FC.

Chiến lược gia sinh năm 1972 đưa đội bóng Thủ đô lên một tầm cao mới sau "triều đại" của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng. Hà Nội FC cũng tiến rất xa tại AFC Cup khi vào đến trận chung kết liên khu vực gặp đội 25.4 của CHDCND Triều Tiên.

Đến giai đoạn gia nhập CLB Hải Phòng, ông Nghiêm tiếp tục xây dựng đội bóng này thành tập thể đáng gờm, về nhì ở V.League 2022. Đây là mùa giải mà Hải Phòng đua vô địch với chính Hà Nội FC trong một thời gian dài trước khi hụt hơi ở những vòng cuối.

Những năm tiếp theo, Hải Phòng chỉ là đội bóng trung bình khá nhưng định hình được lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn và để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ.