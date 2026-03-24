(VTC News) -

Ngày 9 - 12/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo), Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”.

Sự kiện nhằm lan tỏa xu hướng phát triển du lịch trong bối cảnh mới, khi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành hai động lực quan trọng giúp ngành nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến động thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phát biểu tại chương trình giới thiệu VITM 2026.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, VITM 2026 đánh dấu bước chuyển rõ rệt của ngành du lịch từ tăng trưởng về lượng sang chú trọng chất lượng.

“Việc hạ giá sản phẩm để thu hút khách không còn là chủ trương chính. Vấn đề cốt lõi hiện nay là nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng nguồn thu bền vững. Chất lượng sản phẩm chính là yếu tố quyết định giá trị thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới”, ông nói.

Dù các doanh nghiệp vẫn duy trì các gói kích cầu, trọng tâm của hội chợ năm nay là phát triển các sản phẩm du lịch xanh, dựa trên nền tảng bảo tồn di sản, môi trường và tích hợp công nghệ hiện đại.

Tăng kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến trực tiếp

VITM 2026 dự kiến có khoảng 450 gian hàng, thu hút hơn 600 doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, tổ chức quốc tế cùng cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Khoảng 15 quốc gia, vùng lãnh thổ và 34 tỉnh, thành của Việt Nam sẽ tham gia quảng bá điểm đến.

Ban tổ chức kỳ vọng hội chợ thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình kết nối giao thương (B2B) diễn ra ngày 9/4, với khoảng 350 - 400 người mua, gồm 150 công ty lữ hành quốc tế và 200 doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vũ Thế Bình cho rằng việc mời các lữ hành quốc tế đến tận nơi để chứng kiến sự thay đổi của Việt Nam, trải nghiệm các điểm đến mới là cách xúc tiến hiệu quả nhất.

“Chúng ta đi bằng hai chân: vừa xúc tiến số, vừa kết nối trực tiếp. Sự hiện diện của hơn 200 doanh nghiệp quốc tế tại hội chợ là minh chứng cho sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam”, ông nói.

Ngày 10 - 12/4, hội chợ mở cửa cho doanh nghiệp và người dân, kết hợp hoạt động B2B và B2C, giới thiệu sản phẩm mới, chương trình kích cầu và xu hướng du lịch gắn với công nghệ và phát triển bền vững.

Các gian hàng tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề, cùng các chương trình xúc tiến của các địa phương như Gia Lai, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, Cà Mau và TP.HCM.

“Chính sách vĩ mô đã rất tốt. Vấn đề nằm ở khâu thực thi. Nếu địa phương hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các điểm đến xanh đúng nghĩa, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá mạnh trong năm 2026”, ông Bình nhận định.

Bên cạnh đó, lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu ngành du lịch năm 2025 dự kiến diễn ra chiều 10/4, với 136 doanh nghiệp và 73 cá nhân được ghi nhận.

Hội chợ cũng tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến quốc tế, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Cũng trong năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam dự kiến tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ hai tại Gia Lai và Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Phú Quốc (VITM Phú Quốc 2026), từ 7 - 9/10.

Sự kiện tại Phú Quốc sẽ bao gồm các hoạt động giao thương quốc tế, khảo sát sản phẩm, thi ẩm thực và biểu diễn văn hóa - thể thao, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ toàn cầu.